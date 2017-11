Betrunkene rastet aus

Am Mittwochmorgen gegen 5:30 Uhr war die Besatzung eines Rettungswagens aufgrund eines alkoholbedingten Sturzes einer Person ohne Fremdeinwirkung in der Würzburger Straße im Einsatz. Eine amtsbekannte 47-Jährige kam an den Ereignisort, störte das Rettungspersonal, indem sie die 29- und 24-jährigen Mitarbeiter anschrie, spuckte anschließend in den Rettungswagen und trat gegen das Fahrzeug. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf. Die Frau war mit über 2 Promille stark alkoholisiert und schwankte. Deshalb wurde sie in der Arrestzelle ausgenüchtert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Unfallflucht

Am Dienstag gegen 18 Uhr befuhr ein schwarzer Opel Astra mit Aschaffenburger Kennzeichen die Elsavastraße in Richtung Kinzigstraße und wollte an der Kreuzung zur Aschaffstraße nach links in diese einbiegen. Hierbei beschädigte der unbekannte Fahrer einen Ford Fiesta, der am rechten Fahrbahnrand in der Elsavastraße eingeparkt war. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden von cirka 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Reifen verloren

Am Mittwoch um 12:20 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw VW die Schillerstraße stadtauswärts. Hierbei verlor er an seinem Auto den linken Vorderreifen. Dieser überquerte die komplette Fahrbahn und rollte gegen einen geparkten Pkw Opel. Es entstand ein Gesamtschaden von gut 1.000 Euro.

Unfallflucht

Glattbach

Am Mittwoch gegen 11 Uhr wurde in der Hauptstraße ein weißer Fiat Panda am rechten Fahrbahnrand von einem unbekannten weißen Kleintransporter angefahren und beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Fremdschaden von 1.000 Euro und flüchtete ohne Hinterlassung seiner Personalien.

Weitere Unfallflucht

Großostheim

In der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 19:45 Uhr wurden am Mittwoch in der Breiten Straße ein schwarzer VW Passat und ein Renault Kangoo von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden von cirka 2.000 Euro.

Teures Handy-Telefonat

Kleinostheim

Ein 27-jähriger Kraftfahrer wurde am Montagabend um kurz vor 20 Uhr von einer Streifenbesatzung beobachtet, wie er während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Bei der Kontrolle entdeckten die Ordnungshüter weiterhin, dass der Mann nicht angegurtet war. Nachdem die Person in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde eine Sicherheitsleistung von 160 Euro festgesetzt und eingezogen.

Einbruchsversuch

Waldaschaff

In der Zeit zwischen Dienstag 12 Uhr und Mittwoch 14:45 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher, in das Lagerhaus des Deutschen Alpenvereins zwischen den beiden Klettertürmen in der Aschaffstraße einzudringen. Sie scheiterten jedoch an der massiven Verriegelung und hinterließen einen Sachschaden von cirka 1.000 Euro.

Polizei Aschaffenburg