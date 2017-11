Autofahrer fliegt auf, weil er in Polizeikontrolle zu nervös war

Das Auto wurde zur Kontrolle angehalten. Bei einer Durchsuchung des Wagens konnten eine Kleinmenge Kokain und Subutex aufgefunden werden. Da gravierende Anzeichen auf Drogenkonsum vorlagen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den in Deutschland lebenden kroatischen Staatsbürger wird nun wegen dem Besitz von Betäubungsmittel und Fahrt unter Drogeneinfluss ermittelt.

Bessenbach: In der Nacht des 01.11.2017 Kontrollierte eine Streife der VPI Aschaffenburg-Hösbach einen Pkw, nachdem er die BAB 3 in starken Schlangenlinien in Fahrtrichtung Nürnberg befuhr. Ein Atemalkoholtest des Fahrers an der Ausfahrt Bessenbach ergab einen Atemalkoholwert von 0,66 mg/l. Von dem Fahrer wurde eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Beifahrer wurde noch eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden. Welche sichergestellt wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und den Beifahrer eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.



Originalmeldung VPI Aschaffenburg-Hösbach