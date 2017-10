Lack an hochwertigem Auto zerkratzt

In der Zeit von Samstag 19 Uhr bis Sonntag 15 Uhr wurde in der Schlossgasse der Lack an einem Porsche Cayman vermutlich mit einem metallischen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro.

Ausnüchterung

Auf dem Schlossplatz wurde nach einem Zeugenhinweis am Sonntag um 21:20 Uhr durch eine Polizeistreife ein 31-jähriger Mann liegend aufgefunden. Er war deutlich alkoholisiert und konnte seinen Weg nicht ohne fremde Hilfe fortsetzen. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst musste er in Schutzgewahrsam genommen und ausgenüchtert werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 3,5 Promille.

Festnahme nach Graffiti-Schmierereien

Eine Streifenbesatzung beobachtete am Sonntag gegen 22:30 Uhr eine Person, die sich vor einem Stromkasten in der Schönbornstraße verdächtig abkniete. Eine Überprüfung ergab, dass sie dort einen Schriftzug mit schwarzer Farbe angebracht hatte. Bei der Kontrolle eines 17-Jährigen kamen mehrere Farbstifte zum Vorschein, welche sichergestellt wurden. Der junge Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt und auf der Polizeiwache an seinen Vater übergeben. Anzeige wegen Sachbeschädigung wird vorgelegt.

Kollision mit einem Hirsch

Mespelbrunn

Am Samstag um kurz vor 22 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Skoda auf der Staatsstraße 2312 von Bessenbach in Richtung Hessenthal. Von der rechten Seite sprang plötzlich eine Hirschkuh auf die Fahrbahn. Der Autofahrer bremste seinen Pkw noch ab, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Das Tier verstarb durch den Zusammenstoß an der Unfallstelle, am Skoda entstand ein Sachschaden von cirka 1.500 Euro.

Unfallflucht

Goldbach

In der Hauptstraße wurde am Sonntag zwischen 12 Uhr und 16:30 Uhr ein blauer Opel Zafira von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und im Frontbereich beschädigt. Schaden: 1.000 Euro.

