Streit mit Sicherheitsdienst endet in Zelle

Ein 22-Jähriger wurde in den frühen Morgenstunden am Sonntag in der Wermbachstraße durch den Sicherheitsdienst einer Gaststätte verwiesen. Da er sich jedoch weiterhin aggressiv und uneinsichtig zeigte, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg hinzugezogen. Nachdem dies auch keinerlei Wirkung zeigte, musste der 22-jährige Aggressor in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde durch die Beamten eine geringe Menge Haschisch sowie ein Joint aufgefunden. Neben einer Nacht in der Zelle erwartet den 22-Jährigen nun auch ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Am Sonntag gegen 03:40 Uhr wurde der Polizei ein alleinbeteiligt gestürzter Radfahrer in dermitgeteilt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der eine Atemalkoholkonzentration von knapp unter einem Promille ergab. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Da der 22-Jährige augenscheinlich nicht mehr in der Lage war sein Fahrrad im öffentlichen Straßenverkehr sicher zu führen, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. Deswegen musste im Klinikum auch eine Blutentnahme zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration durchgeführt werden.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr wurde ein in der Cornelienstraße abgestellter Honda Civic durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens i.H.v. ca. 2000,- Euro zu kümmern. Durch einen Zeugen konnte eine weiße Limousine am Unfallort beobachtet werden. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

Zwei Kleinunfälle mit je geringem Sachschaden

Großostheim. Bereits am Freitag gegen 19:30 Uhr blieb der 26-jährige Fahrer eines Ford an einem in der Bornthalstraße geparkten BMW hängen und verursachte mehrere Kratzer.

Reifen plattgestochen

Haustüre beschädigt

Auch im Amselweg wurden am Samstag gegen 10:30 Uhr sogar zwei geparkte Pkw Citroen durch einen 63-jährigen Opelfahrer angefahren.Bei beiden Verkehrsunfällen entstand jeweils geringer Sachschaden, sodass der Gesamtschaden auf ca. 1500,- Euro zu beziffern ist.In der Zeit von Freitag, 14:30 Uhr, bis Samstag, 16:15 Uhr, wurden in der Brentanostraße an einem VW Golf und einem VW Polo jeweils ein Reifen durch bislang unbekannten Täter plattgestochen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 150,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.In der Zeit von Freitag, 08:00 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, wurde in der Büchelbergstraße die Glasscheibe eines Einfamilienhauses beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230.



