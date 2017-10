Vorfall im Aschaffenburger Schöntal: Mann gibt an, unvermittelt mit einem Ast geschlagen worden zu sein

Anschließend soll der Ast in ein Gebüsch geworfen worden sein. Der Geschädigte erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde und musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Der männliche Täter, der danach in unbekannte Richtung flüchtete, hatte eine sportliche Figur und war mit einer blauen Sporthose sowie einem grauen Pullover bekleidet. Der genaue Tathergang konnte noch nicht ermittelt werden.



Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2231 zu melden.



Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Kriminalitätsgeschehen

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Am Freitagabend, in der Zeit von 18.45 bis 21.30 Uhr, wurde in derein geparkter Pkw Toyota Verso angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Schwarzer Fremdlack konnte gesichert werden.Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines VW Polo diestadtauswärts. Dabei prallte er an einem Fußgängerüberweg auf Höhe der Straßegegen einen Ampelmast und beschädigte diesen. Anschließend flüchtete der 18-jährige mit seinem beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle. Eine Polizeistreife konnte das Fluchtfahrzeug jedoch in der Schoberstraße geparkt feststellen. Kurze Zeit später kehrte der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurück und gab den Unfall zu. Da die Beamten Alkoholgeruch sowie drogentypische Ausfallerscheinungen wahrnahmen, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille, wurde er zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1200 Euro.Bereits am Donnerstag, in der Zeit von 16.00 bis 22.30 Uhr, wurde in derein verschlossenes schwarz-rotes Trekkingrad der Marke Giant gestohlen. Schaden 500 Euro.Ebenfalls am Donnerstagabend, in der Zeit von 21.00 bis 00.30 Uhr, wurde ein metallic-rotes Rennrad der Marke Peugeot in derentwendet. Das Rad war am Vorderreifen gesichert. Als der Geschädigte zu seinem Fahrrad kam, war nur noch das Vorderrad vorhanden. Schaden 600 Euro.Am Freitagmittag, gegen 12.50 Uhr, beobachtete ein 14-jähriger Schüler, wie eine männliche Person am Fahrradabstellplatz des Kronberg-Gymnasiums an derversuchte, mittels eines Seitenschneiders das Schloss eines Fahrrades zu öffnen, um das Fahrrad zu entwenden. Als der Schüler den Täter ansprach, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der engagierte und mutige Schüler verständigte mit seinem Handy die Polizei und verfolgte den Täter durch die gesamte Innenstadt. Dabei hielt er ständigen Kontakt mit der Polizei, die dadurch den 24-jährigen Täter in Bahnhofsnähe stellen und vorläufig festnehmen konnte. Bei der Durchsuchung konnte das Tatwerkzeug sowie weitere diverse Werkzeuge, die sich in seinem Rucksack befanden und die er zuvor in einem Baumarkt entwendete, aufgefunden und sichergestellt werden.Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Nissan Micra denin RichtungAn der dortigen Einmündung übersah sie einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Mercedes war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gesamtschaden 1200 Euro.Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg