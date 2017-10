Gleich drei Wildunfälle im Kreis Aschaffenburg

Unfallflucht

Fahrraddiebstahl

Fenster an Wohnhaus beschädigt

Zunächst sprangen am Donnerstagabend um 23:30 Uhr zwei Rehe auf die Fahrbahn der, auf welcher ein Mitsubishi von Rothenbuch kommend in Richtung B 26 unterwegs war. Beide Tiere flohen nach der Kollision zurück in den Wald, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.Um 01:40 Uhr am frühen Freitagmorgen kam es dann zum zweiten Unfall, dieses Mal auf derzwischen Hain und Kreuzung „Sieben Wege“. Dort fuhr ein Audi, als das Reh seinen Weg kreuzte. Das Tier verstarb durch den Aufprall. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.Um 05:50 Uhr am Freitagmorgen sprang dann noch ein Reh auf die Fahrbahn derbei Hösbach. Dort fuhr ein BMW in Richtung Weyberhöfe, als das Tier kurz vor dem dortigen Kreisverkehr vor seinen Wagen lief. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß weiter auf die Wiese und am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr am linken Außenspiegel eines Daimlers hängen geblieben, wodurch die Abdeckung des Spiegelglases abgerissen wurde. Der blaue Vito stand am Fahrbahnrand in der. Die Schadenshöhe liegt bei circa 300 Euro.Ein schwarzes Rad der Marke „Kona“ hat ein unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr gestohlen. Der Besitzer schloss sein Fahrrad mit einem Kettenschloss an einem Verkehrszeichen in dervor einem Restaurant an. Als er zu diesem zurückkam, war jedoch nur noch das Vorderrad mit Schloss aufzufinden, der Rest des Rades im Wert von etwa 800 Euro war weg.Im Laufe des Donnerstages zwischen 07:00 Uhr und 19:10 Uhr wurde die Scheibe eines Fensters eines Wohnanwesensbeschädigt. Das Glas wurde versucht einzudrücken, wodurch die Scheibe jedoch lediglich gesprungen und nicht zerbrochen ist. Aufbruchspuren am Rahmen oder an anderen Fenstern oder Türen des Anwesens waren nicht erkennbar. Der Sachschaden am Fenster liegt bei circa 500 Euro.Originalmeldung Polizei Aschaffenburg