Dreimal Unfallflucht in Aschaffenburg

Handydiebstahl

Zwei Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

Zaun und Tor beschädigt

Einbruch in zwei Gartenhäuschen

Fahrraddiebstahl

Der BMW stand am Fahrbahnrand und wies eine Kratzspur im Bereich der linken, vorderen Stoßstange auf. In dieser konnte zudem gelb-grüner Fremdlack gesichert werden. Der Schaden an dem grauen BMW wird auf circa 700 Euro geschätzt.Zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 15:10 Uhr wurde dann noch ein Ford Transit von einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der rote Kleintransporter stand am Fahrbahnrand in der. An der hinteren, linken Stoßstange war eine Delle erkennbar. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 50 Euro.Im Laufe des Mittwochs kam es dann zu einem dritten Unfall, bei welchem das Verursacherfahrzeug unbekannt ist. Ein roter Toyota war zwischen 12:48 Uhr und 18:12 Uhr auf der Parkebene „C“ im Parkhaus in derabgestellt. Bei Rückkunft der Besitzerin hatte der Pkw einen frischen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 1300 Euro geschätzt.Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr hat ein circa 70-jähriger Mann ein Smartphone der Marke „Samsung“ aus einer Imbissstube in dergestohlen. Das weiße Handy lag dort für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt auf einem Tisch. Der Verdacht richtete sich gegen den unbekannten 70-Jährigen, welcher sich mit einem etwa gleichaltrigen Mann zu dieser Zeit in dem Imbiss aufhielt. Der mutmaßliche Täter hatte braunes, mittellanges Haar und war mit einem grau-weißen Pullover mit schwarzen Ärmeln und einer Jeans bekleidet. Sein Begleiter hatte weiße Haare und trug eine beige Jacke und ein weißes Hemd.Zwei Fahrräder, welche beide mit je einem Schloss gesichert waren wurden am Mittwoch durch je einen unbekannten Täter gestohlen.Zunächst zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr am Eingang zum Schöntal an der. Dort war das graue Rad der Marke „Rockrider“ im Wert von etwa 200 Euro mit einem Seilschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Am Abend waren Rad und Schloss nicht mehr vor Ort.Am Mittwochabend zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr wurde dann noch ein hochwertiges Pedelec, welches ebenfalls mit einem massiven Spiralzahlenschloss gesichert war, gestohlen. Das graue-silberne Fahrrad der Marke „ Kalkhoff“ stand im Parkhaus der Brentanoschule in der. Auffällig am Pedelc sind der ovale Sattel, sowie eine schwarze Werkzeugtasche und eine Flaschenhalterung am Rahmen. Das Rad hatte einen Wert von über 1000 Euro.Ein unbekannter Täter hat am vergangen Wochenende, zwischen Samstag 11:00 Uhr und Montagmorgen 09:00 Uhr, den Zaun eines Firmengrundstücks in derbeschädigt. Zudem wurde das Schloss des dazugehörigen Tores durchtrennt. Am Zaun selbst wurde ein Loch in diesen geschnitten. Ob ein Täter auf dem Grundstück war konnte nicht festgestellt werden. Es wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 500 Euro.In zwei Gartenhäuschen in derist je ein unbekannter Täter zwischen Sonntag 14:00 Uhr und Mittwoch 10:00 Uhr eingebrochen. An beiden Schuppen wurde jeweils die Türe aufgehebelt und die darin befindlichen Schränke durchwühlt. In dem einen Häuschen baute der ungebetene Gast einen Fernseher von seiner Halterung ab und legte ihn auf die Couch. Mitgenommen hat er ihn nicht, dafür jedoch den Überzug eines Kissens. Im zweiten Gartenhaus hat der Täter dann jedoch den darin befindlichen Fernsehapparat entwendet. Dieses Modell hat dem Unbekannten offenbar mehr zugesagt. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 150 Euro. Das entwendete Gerät hatte einen Wert von etwa 50 Euro. Ob es sich bei dem Einbrecher um dieselbe Person handelt ist nicht gesichert.Ebenfalls ein unbekannter Täter hat im Laufe des Mittwochs zwischen 07:50 Uhr und 16:00 Uhr das Kinderrad eines 7-Jährigen gestohlen. Der Junge hatte sein Rad während seiner Schulzeit mit einem Schloss an einen Fahrradständer auf dem Pausenhof einer Schule in derangeschlossen. Bei Schulschluss waren Rad und Schloss weg. Das graue Fahrrad der Marke „Bocas“ hatte einen Wert von etwa 300 Euro.Polizei Aschaffenburg