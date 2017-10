Rohrbrunner Tankwart stoppt Diebesbande

Als dieser dann einen Satz Schraubenschlüssel aus der Auslage im Bereich der Kfz- Artikel der Tankstelle RA Spessart-Nord nahm, lief er ihm nach. Der Mann entfernte sich mit dem Diebesgut aus der Tankstelle und konnte erst auf Höhe der Reifenluftdruckanlage durch den Angestellten angehalten werden. Er nahm dem Mann die Schraubenschlüssel selbständig wieder aus der Jackentasche und rief die Polizei. Der Dieb rannte während des Anrufs davon, konnte jedoch beobachtet werden, wie er an einen auf einem Lastwagen-Parkplatz geparkten Auto herantrat. Dort warteten seine Bekannten.

Kurz darauf konnte er an diesem Auto durch die Streife angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der am Körper mitgeführten Umhängetasche wurde ein Messer mit feststehender Klinge, Klingenlänge 8cm in der vorderen Tasche aufgefunden, weiteres Diebesgut fand sich nicht.

Originalmeldung Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach