Auffahrunfall im Baustellenbereich

Anlässlich einer Verkehrsverlangsamung mussten die Fahrer eines Pkw Toyota aus Mühldorf am Inn, eines Pkw Opel aus Görlitz und eines VW Golf aus dem Main-Kinzig-Kreis auf der abgetrennten Pkw-Spur abbremsen. Die nachfolgende 29-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda aus dem Kreis Erlangen erkannte das Bremsmanöver vor sich zu spät. Sie fuhr auf den VW Golf auf und schob diesen gegen die beiden vorausfahrenden Pkw.

Alle vier Fahrzeuge kamen anschließend auf dem Einzelfahrstreifen in Fahrbahnmitte zum Stehen. Damit war die Pkw-Spur komplett gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die drei vorderen Pkw waren noch bedingt fahrbereit, der Mazda dagegen nicht.

Da von hinten ein Heranfahren auf der Pkw-Spur an die Unfallstelle durch aufgestauten Verkehr nicht möglich war, musste die Bergung des Mazda von der Gegenfahrbahn aus erfolgen. Hierzu war es erforderlich, auch die Richtungsfahrbahn Würzburg für etwa zehn Minuten zu sperren. Bis zum Räumen der Unfallstelle gegen 17.00 Uhr bildete sich in Richtung Frankfurt ein Rückstau von über 10 Kilometern Länge. In Richtung Würzburg betrug die Staulänge ebenfalls einige Kilometer.

Erneut Rad auf der Fahrbahn

Weibersbrunn

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall vom Donnerstag letzter Woche, bei dem zwei losgelöste Lkw-Räder die Auslöser waren, mussten die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei sich am Sonntagabend erneut mit diesem Phänomen beschäftigen. Im Gegensatz zu dem tödlichen Unfall blieb gestern der Verlierer des Rades allerdings unerkannt. Gegen 22.00 Uhr fuhren ein Pkw Citroen aus Frankfurt und ein Pkw Peugeot aus Hamburg auf der A 3 in Richtung Frankfurt. Auf Höhe der Rastanlage überfuhren beide ein auf der Fahrbahn liegendes Komplettrad, vermutlich von einem Pkw. Dabei handelte es sich um einen Winterreifen der Größe 235/65 R 16 auf Stahlfelge. Während der Frankfurter Citroen das Rad „nur“ überfuhr, verkeilte sich das Rad unter dem Hamburger Fahrzeug und wurde mitgeschleift. Dabei wurde der Unterboden des Pkw soweit beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen.

Beide Fahrzeugführer konnten die Herrschaft über ihre Fahrzeuge behalten und sie am Baustellenende sicher auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Das Hamburger Fahrzeug musste abgeschleppt werden, das Frankfurter konnte die Fahrt fortsetzen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 6.500 Euro. Zum Reinigen der Fahrbahn und des Standstreifens kam ein Spezialgerät zur Ölspurbeseitigung zum Einsatz. Dabei musste die A 3 in Richtung Frankfurt für etwa 10 Minuten komplett gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau.

Die Fahndung nach dem verlierenden Fahrzeug verlief negativ. Da anzunehmen ist, dass der Fahrer irgendwo entlang der A 3 ein Ersatzrad aufzog oder sein „dreirädriges“ Fahrzeug abstellte, bittet die Autobahnpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem verlierenden Fahrzeug geben kann, möchte sich bitte unter Telefon 06021/857-2530 melden.

Autofahrer mit 1,8 Promille gestoppt

Goldbach

Beamte der Autobahnpolizei zogen am Sonntagabend auf der A 3 bei Goldbach einen 37-Jährigen aus dem Verkehr. Der Mann wurde gegen 18.30 Uhr am Steuer eines kroatischen Pkw Peugeot kontrolliert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Promillewert von 1,8. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Für das anstehende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.