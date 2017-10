Mann tauscht alte mit neuen Schuhen aus und läuft einfach davon

Pkw-Fahrer nimmt Radlerin die Vorfahrt

Rollerdiebstahl

Unfallflucht I

Unfallflucht II und III

Wildunfall

Zwei Zulassungsstempel abgekratzt

Einbruch in Gartenhäuschen

Anstelle diese jedoch wieder nach ihrer Anprobe zurück zu legen und ordnungsgemäß zum Erwerb zu bezahlen, legte er seine alten, getragenen Schuhe in den Karton und stellte ihn zurück in das Regal. Mit den neuen Schuhen an den Füßen wollte er dann den Laden verlassen. Er hat jedoch seinen Plan ohne den Kaufhausdetektiv gemacht. Dieser hat die ganze Aktion beobachtet und stellte den Schuhdieb vor Verlassen des Geschäftes. Der junge Mann hat nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl zu erwarten.Zu einer Kollision zwischen einem Opel und einem Fahrrad kam es am Montagmorgen um kurz nach 07:00 Uhr auf der. Dort fuhr eine 37-jährige Radlerin von der Michaelstraße kommend. An der Kreuzung zum Schönbergweg kam aus diesem ein 23-Jähriger in seinem Opel herausgefahren. Der Opel-Fahrer missachtete die Vorfahrt der 37-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen im Rückenbereich zu. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 550 Euro.Ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntag 15:00 Uhr und Montagmorgen 08:00 Uhr einen Roller des Fabrikats „Malaguti“ entwendet. Das weiße Zweirad stand auf öffentlichen Verkehrsgrund im. Er hatte noch einen Zeitwert von etwa 1000 Euro. Auffällig an Roller waren eine abgesägte Sitzbank und ein grauer Aufbaukoffer.Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 10:45 Uhr an einem geparkten Skoda hängen geblieben. Dieser stand auf der Fahrbahn in der. An dem blauen Pkw entstanden ein Lackschaden und eine leichte Verformung im hinteren, linken Bereich. Die Schadenshöhe liegt bei circa 2000 Euro.Zu zwei weiteren Verkehrsunfallfluchten kam es in den frühen Montagmorgenstunden zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr auf der. Dort wurden durch ein oder zwei unbekannte Fahrzeug zunächst ein Verkehrszeichen, sowie eine Leitplanke beschädigt. Im Abfahrtsbereich zur B 26 in Fahrtrichtung Miltenberg wurde das Verkehrsschild, welches sich auf einer Verkehrsinsel befand aus der Verankerung gerissen. Dort konnten blaue Lacksplitter gesichert werden. An einer Leitplanke, welche sich am Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße von der B 26 kommend, ebenfalls in Richtung Miltenberg befindet, wurde auch ein Splitterfeld festgestellt. Dort konnte dann roter Fremdlack gesichert werden. Ob es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug an den beiden Unfallstellen um dasselbe Fahrzeug handelt ist nicht gesichert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Zufahrt von der B 26 kommend auf die B 469 in Richtung Miltenberg kurzzeitig durch die Freiwillige Feuerwehr Stockstadt und die Straßenmeisterei gesperrt.Zu einer Kollision zwischen einer Wildsau und zwei Pkws kam es am Montagmorgen um 07:30 Uhr auf der. Dort fuhren ein Opel und VW hintereinander von Heinrichsthal kommend in Richtung Englänger, als das Wildschwein auf die Fahrbahn lief. Dieses stieß zunächst gegen den VW und im Anschluss gegen den Opel. Am VW entstand augenscheinlich kein Schaden, am Opel hingegen einer in Höhe von etwa 500 Euro. Das Tier verschwand im Anschluss wieder im Wald.Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 06:00 Uhr an einem grauen Fiat Punto und einem blauen Opel Astra jeweils den Zulassungsstempel am hinteren Kennzeichen abgekratzt. Die beiden Fahrzeuge standen beide in dieser Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund in der. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro.Ein Gartenhäuschen in der Straßehatte in der Zeit zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 18:15 Uhr einen ungebetenen und unbekannten Gast. Dieser hebelte das Schloss des Gartentores auf, um auf das Gartengrundstück zu gelangen. Die Holztür am Häuschen wurde ebenfalls aufgehebelt. Aus diesem stahl der Einbrecher dann ein Fernsehgerät im Wert von 300 Euro, sowie etwas Münzgeld. Circa 50 Euro Kleingeld, welches in Krügen aufbewahrt war, lagen hingegen verteilt im Gartenhaus auf dem Boden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.Originalmeldung Polizei Aschaffenburg