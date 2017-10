21-jähriger verliert bei Hösbach die Kontrolle über seinen Peugeot  Crash mit BMW

Dort konnte der 52-jährige Fahrer eines BMWs nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wird durch die eingesetzten Polizeibeamten auf ca. 9000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.





Stadt Aschaffenburg

Kriminalitätsgeschehen

Fensterscheibe und Rollo beschädigt

Zwei hochwertige Fahrräder entwendet

Glasscheibe eingeschlagen - hoher Sachschaden

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Kriminalitätsgeschehen

Geldbeutel und Handy aus Pkw am Friedhof entwendet

Pkw zerkratzt

Am Samstag, gegen 23:45 Uhr, wurde ein Anwohner in derdurch ein Klopfen am Fenster hellhörig. Kurze Zeit später gab es einen Knall. Der 31-jährige Mann musste feststellen, dass offensichtlich durch einen Feuerwerkskörper das Fenster und der Rollo seiner Wohnung beschädigt wurden. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung.Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Am Freitagabend, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 00:00 Uhr, wurde in derein Mountainbike der Marke Scott entwendet. Bei dem grün-schwarzen Mountainbike handelt es sich um das Modell „Scale 960“. Es hat noch einen Restwert von ca. 1000 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss an dem dortigen Fahrradständer befestigt.Von Freitag auf Samstag wurde aus einer Gartenlaube imein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube entwendet. Es handelte sich hier um das Modell „Stereo 140 Super Race“ in schwarz-grauer Lackierung. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu der Laube. Der Wert des Fahrrades wird mit 3400 Euro angegeben.In beiden Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Aschaffenburg wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Am Samstagmorgen wurde durch den Hausmeister der FOS/BOS Aschaffenburg festgestellt, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag eine große Fensterscheibe an der Fassade der Schule in dereingeschlagen wurde. Bislang unbekannter Täter verwendete hierfür offensichtlich einen größeren Gegenstand. Der Schaden wird auf 20000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt wegen Sachbeschädigung.Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 25-jähriger Mann mit seinem Pkw in der Aschaffenburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten der operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg konnten hier bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Auch Alkoholgeruch kam den Beamten aus dem Fahrzeug entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Auf Vorhalt räumte der junge Mann ein, neben Alkohol auch Kokain konsumiert zu haben. Neben der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels war eine Blutentnahme im Klinikum Aschaffenburg die Folge. Dem Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.Am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, parkte eine 55-jährige Frau ihren VW Bus auf dem Parkplatz am Friedhof. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass aus ihrer Handtasche Geldbörse und Handy entwendet wurden. Wie der bislang unbekannte Täter ins Fahrzeug gelangen konnte ist noch unklar. Der Beuteschaden wird mit ca. 120 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt wegen Diebstahl.Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.In der Zeit von Freitag auf Samstag parkte ein 27-jähriger Mann seinen Pkw VW in der Schuberthstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass bislang unbekannter Täter auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand einen Namen eingeritzt hatte. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg