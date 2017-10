Drei BMW in Kahl aufgebrochen - Navi und Lenkräder geklaut - Die Kripo sucht Zeugen

Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Täter dürften zwischen 22.30 Uhr und 07.30 Uhr in der Odenwaldstraße, dem Seligenstädter Weg und In den Erlichgärten die drei vor Wohnhäusern abgestellten Wagen angegangen haben. In allen Fällen schlugen sie eine Scheibe ein und bauten das fest installierte Navigationssystem aus. Darüber hinaus fehlen zwei Lenkräder samt Airbag. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.



Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen, denen im Bereich der Tatorte fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Anrufe bitte unter Tel. 06021/857-1732.



Originalmeldung der Polizei Unterfranken