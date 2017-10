Illegale Fahrstunden auf dem Volksfestplatz

Bei der anschließenden Kontrolle des Opels wurde festgestellt, dass die 17-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Halter des Pkw und zugleich „Fahrlehrer“ saß dabei auf dem Beifahrersitz. Offenbar gab der 21 - jährige Beifahrer der 17-jährigen verbotenerweise vor dem Erwerb des Führerscheins schon einige private Fahrstunden.Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und selbst ernannten „Fahrlehrer“ eine Anzeige wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.Am späten Donnerstagnachmittag fuhr eine 56 - Jahre alte Frau mit ihrem Mini Cooper auf der Platanenallee auf der dortigen Busspur in Richtung City-Galerie. Auf Höhe der Tankstelle wollte sie den Fahrstreifen wechseln und zog nach links. Dabei übersah sie eine 62 - jährige Seat Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Fahrerin des Seat wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 12 000 Euro. Darüber hinaus waren beide Pkws nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.Zudem kam es aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens in der Stadt wegen der zeitweisen Vollsperrung auf der A3 zu kleineren Unfällen im Stadtgebiet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 3 450 Euro. Verletzt wurde dabei jedoch niemand.In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Feuerwehr Aschaffenburg und eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg von einer aufmerksamen Nachbarin alarmiert, da sie aus der Nachbarswohnung den Rauchmelder hörte. Auf mehrmaliges Klopfen wurde die Türe nicht geöffnet. Deshalb musste die Wohnungstüre durch die Feuerwehr geöffnet werden. In der Wohnung konnte der 62 - jährige Bewohner durch die Einsatzkräfte auf dem Sofa schlafend geweckt werden. Zuvor hatte er versucht sich etwas zum Essen zu machen und stellte dazu eine Pfanne auf den Herd. Dabei legte er sich auf das Sofa und vergaß sein Essen in der Küche. Aufgrund des angeschmorten Essens in der Pfanne kam es zur Rauchentwicklung in der Wohnung und der Feuermelder löste aus. Zur Abklärung wurde der Bewohner durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.Am Donnerstagmittag befuhr ein 64 - jähriger Mann mit seinem Pkw VW die Bahnhofsstraße in Richtung B26 und wollte an der Kreuzung nach links auf die B26 abbiegen. Als die Ampel grüne zeigte, bog der VW Fahrer nach links ab, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden Ford. Durch den Zusammenstoß wurde die 79 Jahre alte Ford Fahrerin leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zu einem Arzt verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 4 000 Euro.Auch im Landkreis machte sich die zeitweise Vollsperrung der A3 auf den Umleitungsstrecken sowie Umfahrungen bemerkbar. Aufgrund des erhöhtenVerkehrsaufkommens kam es zu mehreren Unfällen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 2 700 Euro.In der Nacht von Freitag auf Montag wurde ein Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen entwendet wurden und nicht zu dem Fahrzeug gehören. Zudem war der 18 - jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der junge Mann ebenfalls nicht nachweisen konnte, dass er der Eigentümer des Fahrzeuges ist, wurde der Pkw sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Zulassung.Am späten Donnerstagnachmittag führte ein 54 - jähriger Mann Baggerarbeiten in seinem Garten durch. Dabei beschädigte er mit einem Mini-Bagger eine Gasleitung in zirka 1,5 Metern Tiefe. Die Feuerwehr konnte die Gasleitung schnell abklemmen, sodass es zu keinem größeren Gasaustritt kam. Die Bewohner der angrenzenden Häuser mussten jedoch kurzzeitig ihre Häuser verlassen. Die abschließenden Reparaturarbeiten wurden durch den Gasversorger durchgeführt.Polizei Aschaffenburg