Zwei Fahrer im Rausch gestoppt

Gegen 17.00 Uhr traf es einen 34-Jährigen am Steuer eines in Österreich zugelassenen VW Passat, der einer Streife wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Die Kontrolle des Mannes auf der Rastanlage Spessart-Süd ergab, dass er neben den fahrtechnischen auch körperliche drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Auf Nachfrage räumte der Mann einen zeitnahen Drogenkonsum ein.Ähnlich verlief gegen 18.10 Uhr die Kontrolle eines Schweizerischen Pkw Renault bei Waldaschaff. Auch hier zeigte der 27-jährige Fahrer körperliche Auffälligkeiten. Ferner fanden die Beamten zusätzlich keine Kleinmenge Marihuana, das einem 21-jährigen Mitfahrer gehörte. Nach eigenem Bekunden hatte er es im Rahmen des Ausflugs in den Niederlanden erworben. Beide Fahrzeugführer mussten eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde bis zum vollständigen Abklingen des Drogenrausches unterbunden. Beide Fahrer sehen einem Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss entgegen. Den Mitfahrer im schweizerischen Pkw, bei dem in einer Jackentasche die Kleinenge Marihuana gefunden wurde, erwartet ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Nach den Anzeigenaufnahmen wurden sämtliche Beteiligten wieder auf freien Fuß gesetzt.Originalmeldung Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach