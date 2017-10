Fahrerin kehrt zu eingedrücktem Auto zurück

Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war die Fahrertüre eingedrückt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg zu melden.

Betrunken nach Hause gefahren

Ein aufmerksamer Passant hat am Samstag, gegen 22 Uhr, einen schwankenden Mann bei der Polizei mitgeteilt, der soeben in Kleinostheim in seinen Pkw gestiegen und losgefahren sei. Der 80-jährige Audi Fahrer konnte durch eine Streifenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war mit 1,16 Promille deutlich alkoholisiert. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Unfallflucht in Stockstadt

Der weiße Dacia eines 62-jährigen Herrn aus Baden-Württemberg wurde in der Zeit vom 08.Oktober bis 14. Oktober von einem Unbekannten am vorderen linken Kotflügel angefahren. Der Pkw war in der Hunsrückstraße abgestellt. Es werden Zeugen gesucht.



Originalmeldung Polizei Aschaffenburg