Aus Unachtsamkeit Kollision mit Sattelzug

An der Kauppenbrücke kam er aus Unachtsamkeit auf die rechte Spur und stieß seitlich gegen einen dort fahrenden Sattelzug. Dabei verlor der Opel-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte zunächst nach links gegen Mittelabtrennung, von dort zurück gegen den Sattelzug und von diesem wieder zurück auf die linke Spur, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Die Insassen des Opel blieben unverletzt. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 €. Weiter wurde an einem zur Unfallzeit auf der Gegenspur fahrenden Ford, durch aufgewirbelte Unfallteile, die Frontscheibe beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 6000 €. Für die Unfallaufnahme waren die linke und die mittlere Fahrspur für eineinhalb Stunden gesperrt. Zur Absicherung der Unfallstelle befand sich das THW vor Ort.

Bei Kontrolle Heroin und Kokain sichergestellt

Mespelbrunn: Am Samstag, gegen 16:20 Uhr, wurde bei der Kontrolle eines 33-jährigen aus dem Main-Tauber-Kreis Kleinmengen Heroin und Kokain sichergestellt. Der 33-jährige war zuvor mit seinem Ford auf der BAB A 3 in Richtung Würzburg unterwegs. Nachdem er an der Anschlussstelle Weiberbrunn die Autobahn verlassen hatte, wurde er durch Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg in Mespelbrunn angehalten. Hierbei wurde das Rauschgift sichergestellt. Da der Fahrer zudem unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den 33-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

76-jähriger ohne Führerschein unterwegs

Bessenbach: Am Sonntag, gegen 0:30 Uhr, wurde bei einer Kontrolle auf der BAB A 3 in Richtung Würzburg festgestellt, dass ein 76-jähriger Fahrzeuglenker eines Chryslers, aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem bestand für sein Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung. Der Pkw wurde außer Betrieb gesetzt und die Weiterfahrt unterbunden. Den 76-jährigen erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Bischbrunn: Am Samstag, gegen 10:15 Uhr, fuhr ein 30-jähriger mit seinem Audi auf der BAB A 3 in Richtung Würzburg. Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens kam es im Baustellenbereich zu stockendem Verkehr. Dies erkannte der Audi-Fahrer zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Volvo auf. Dieser wiederum wurde durch den Anstoß auf den davor befindlichen Lexus geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von 11.500 €. Originalmeldung Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach