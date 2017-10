Roller übersehen - 16-Jähriger in Haibach verletzt

Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, wollte ein 50-jähriger Mann mit seinem Pkw vom Parkplatz vor der Kultur- und Sporthalle auf die Straße „Zum Stadion“ abbiegen. Dabei übersah er einen 16-jährigen Leichtkraftradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem anschließenden Sturz erlitt der Jugendliche Prellungen und Taubheitsgefühle in der linken Hand. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Sachbearbeitung übernommen.

Am Samstag, gegen 03:00 Uhr, wurde ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw Opel auf dem Nordring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. In der Folge musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden.

Beim Ausparken Mercedes SLK beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstag, gegen 09:45 Uhr, parkte eine 46-jährige Frau ihren Mercedes SLK in einem Parkhaus in der Bodelschwinghstraße. Als sie nach etwa 5 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte konnte sie gerade noch beobachten wie ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug, einem dunklen VW Bus, beim Rückwärtsfahren gegen ihren Pkw stieß. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

In Streit geraten und Kopfstoß verpasst

Am frühen Samstagmorgen geriet ein 21-jähriger Mann in einer Diskothek in der Elisenstraße mit einem bislang unbekannten Täter in Streit. In diesem Zusammenhang verpasste der unbekannte Mann seinem Kontrahenten einen Kopfstoß ins Gesicht. Dabei erlitt der 21-jährige Mann einen Nasenbeinbruch und musste im Klinikum Aschaffenburg behandelt werden. Eine Personenbeschreibung des unbekannten Täters ist bislang nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

