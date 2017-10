Elf Autos aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Hierbei schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben ein und entwendeten unter anderem Navigationsgeräte und Lenkräder. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.Die Täter schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und gelangten so in den Innenraum. Entwendet wurden in erster Linie die festeingebauten Navigationsgeräte, aber auch teilweise die Lenkräder sowie abgelegte Mobiltelefone. Auch vor einem Notebook und einem Tablet machten die Täter nicht halt, in einem Fall wurde sogar eine Hose und eine Sonnenbrille mitgenommen.Die Diebe brachen zwei Pkw in der Schwalbengrube, einen in der Gartenstraße und Ankergasse sowie in der Schulstraße auf. In den Straßen ‚Am Katzenbuckel‘, ‚Auf der Höhe‘ und ‚Krautgärten‘ schlugen die Täter jeweils zweimal zu. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag - der Beutewert dürfte bei über 20.000 Euro liegen.Originalmeldung Polizei Aschaffenburg