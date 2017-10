22-Jähriger übersieht Stadtbus beim Fahrstreifenwechsel

Ladendiebin City-Galerie

Um 16:55 Uhr ereignete sich in der Hanauer Straße stadtauswärts ein Verkehrsunfall mit einem Stadtbus. Ein 22-jähriger Mann übersah mit seinem Miet-Pkw beim Fahrstreifenwechsel einen in gleicher Richtung fahrenden Stadtbus. Bei der Kollision zerbarsten sowohl die Scheibe der Fahrertüre des Unfallverursachers als auch die beiden Scheiben der Einstiegstüre des Stadtbusses. Der junge Pkw-Fahrer zog sich dabei leichte Schnittverletzungen zu, die ambulant behandelt wurden. Der Bus war nicht mehr betriebsbereit, weshalb sich alle Fahrgäste neue Verkehrsmittel suchen mussten und bis zum Eintreffen der Polizeistreife bereits den Bus verlassen hatten. Der Sachschaden wird auf ca. 13 000,- Euro geschätzt.

Aschaffenburg. Gegen 16:20 Uhr wurde eine 18-jährige Frau vom Ladendetektiv eines Modegeschäfts dabei beobachtet, wie sie eine Vielzahl von Kleidungsstücken mit in die Umkleidekabine zur Anprobe nahm, aber beim Verlassen nur ein Teil bezahlte. Bei der anschließenden Kontrolle der hinzugerufenen Polizeibeamten kamen insgesamt 13 Kleidungsstücke, alles Damenoberbekleidung, im Gesamtwert von 170,- Euro zum Vorschein. Neben einem 2-jährigen Hausverbot erwartet die Frau eine Diebstahlsanzeige.

Dumm gelaufen

Aschaffenburg. Am Freitagabend, um 18:45 Uhr, stellte ein dreister BMW-Fahrer seinen Pkw in der nur für Streifenfahrzeuge vorbehaltenen Stellfläche direkt vor der Polizeiwache ab und ging, trotz des für ihn geltenden Parkverbots, gemütlich in den gegenüberliegenden Supermarkt einkaufen. Blöd für den 29-jährigen Mann aus Frankfurt, dass er bei Rückkehr von den Polizeibeamten kontrolliert wurde. Dabei zeigte er deutliche körperliche Ausfallerscheinungen, die einen Verdacht auf Fahrt unter Medikamenteneinfluss ergaben. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Dazu ordnete der Staatsanwalt noch die Sicherstellung seines Führerscheins an. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt und der Einkauf wird wohl noch deutlich teurer, als geplant.

Vorfahrtsverletzung

Mainaschaff. Um 15:10 Uhr übersah ein 20-jähriger Daimler-Fahrer an der Kreuzung Bahnhofstraße/Neubaustraße die vorfahrtsberechtigte 40-jährige Ford-Fahrerin. Durch dessen Missachtung der „Rechts vor Links“ - Vorfahrtsregelung entstand laut Polizeibericht ein nicht unerheblicher Sachschaden von ca. 4500,- Euro. Verletzt wurde niemand und beide Pkws waren noch fahrbereit.

Gestohlener Roller aufgefunden

Mainaschaff. Aufmerksame Anwohner meldeten der Polizei einen Roller Peugeot, der seit geraumer Zeit ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz der dortigen Hochhäuser abgestellt war. Eine Überprüfung durch die Polizeibeamten vor Ort ergab, dass der Roller im August dieses Jahres in Frankfurt am Main entwendet wurde. Der Roller, Farbe weiß-rot, wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls eines Kraftrades laufen zunächst gegen unbekannt.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg