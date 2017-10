Autoknacker ermittelt: Er sitzt schon im Gefängnis

In der Zeit von 04:15 Uhr bis 04:30 Uhr am 24.06.2017 war der Täter den Nissan in der Kleberstraße angegangen. Der „Autoknacker“ schlug mit einem Pfosten das Fenster der Fahrerseite an dem Fahrzeug ein und entwendete eine im Inneren liegende Geldbörse. Die vom Geschädigten alarmierte Polizeistreife führte eine ausgezeichnete Spurensuche und –sicherung durch, worauf nun nach etwa drei Monaten vom Landeskriminalamt ein DNA-Treffer Spur-Person mitgeteilt wurde. Die gesicherte daktyloskopische Spur in Form von Hautzellen in der Kleberstraße passt zu dem 39-jährigen Aschaffenburger.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. Am Donnerstag um 16 Uhr wurde am Floßhafen ein 21-Jähriger von einer Polizeistreife

zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung der

Fahrtüchtigkeit wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Die

Weiterfahrt wurde unterbunden, auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine

Blutentnahme durchgeführt.

Unfall mit Wildschwein

Dammbach. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, kollidierte der Fahrer eines Pkw

Seat auf der Staatsstraße 2317 mit einer Wildsau. Das Tier wurde durch die Kollision

getötet. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Unfallflucht in Kleinostheim

Kleinostheim. Am Donnerstag, gegen 16:20 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger mit seinem roten

Omnibus auf der B8 von Aschaffenburg in Richtung Kleinostheim. Um dem Straßenverlauf

weiter folgen zu können, wechselte er kurz vor dem Kreisverkehr am Ortsteingang

Kleinostheim den Fahrstreifen. Aufgrund der Länge seines Gelenkbusses scherte das

Heck hierbei langsam auf die Fahrbahn nach. Ein nachfolgender grüner Kastenwagen der

Marke Daimler Benz, welcher von hinten angefahren kam, schob sich neben den Bus.

Wegen des nachschwingenden Hecks kam es zur leichten Berührung der beiden Fahrzeuge,

hierbei wurde die linke Hinterseite des KOM leicht eingedellt und der Lack

zerkratzt. Der Kastenwagen entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne sich um die

Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Eigenschaden von 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer

0602/857-2230 zu melden.

Unfallflucht II

Stockstadt. In der Zeit zwischen 16:55 Uhr und 17:20 Uhr am Donnerstagnachmittag

wurde auf einem Parkplatz in der Industriestraße ein weißer Fiat von einem

unbekannten Fahrzeug am rechten Heck beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden von

750 Euro. Der Verursacher flüchtete ohne den Schaden bei der Polizei zu melden oder

seine Erreichbarkeit zu hinterlassen.