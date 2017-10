Zu schnell im Regen: Unfall-Reihe im Kreis Aschaffenburg

Waldaschaff. Am Dienstag gegen 3.40 Uhr befuhr ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Biberach mit seinem BMW die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Am Kauppenabstieg verlor er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und prallte mit der Fahrzeugfront in die Mittelleitplanke. Hierbei blieb das Fahrzeug stark unfallbeschädigt quer zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen liegen. Eine zufällig vorbeikommende Streife sicherte die Unfallstelle sofort ab. Zur weiteren Absicherung rückten die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn an. Weder der Fahrer noch die Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den Standstreifen und die rechte Spur an der Unfallstelle vorbei geleitet. Hierbei kam es zu keinen Nennenswerten Beeinträchtigungen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Pressemeldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach

Die 48-jährige Fahrzeuglenkerin eines Peugeot fuhr am Montag um 15 Uhr auf der Staatstraße 2317 von Heigenbrücken kommend in Fahrtrichtung Siebenwege. Nach einer Linkskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und kam auf dem Grünstreifen ins Schleudern, drehte sich und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum rechts der Fahrbahn. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Die freiwillige Feuerwehr Heigenbrücken sicherte die Unfallstelle ab. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7000 Euro.

Sailauf. Leicht verletzt wurde der Fahrer eines Mercedes gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall in Sailauf. Zwischen Engländer und Sailauf verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte zuerst gegen die Leitplanke und dann über die Fahrbahn nach links eine Böschung hinauf. Kurz vor einem Baum kam er zum Stillstand. Glücklicherweise kam es nicht zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Der 20-jährige Sulzbacher wurde leicht verletzt, an seinem Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Weiterhin wurden einige Leitplankenfelder beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sicherte die freiwillige Feuerwehr Sailauf die Unfallstelle.

Bessenbach. Ein weiterer Unfall gleicher Art ereignete sich um kurz vor 23 Uhr in Bessenbach. Ein 23-jähriger BMW Fahrer fuhr auf der nassen Kreisstraße AB4 in Fahrtrichtung Waldaschaff. Auf der Brücke, welche über die A3 führt, brach das Heck des Pkw aus. Er überfuhr dann die Borsteinkante und touchierte das Brückengeländer, welches in Form von verbogenen Längsstreben, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Mann blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Hösbach. Ebenfalls auf nasser Fahrbahn stürzte ein 39-jähriger Rollerfahrer aus Waldaschaff. Er fuhr in den späten Abendstunden auf der Hauptstraße in Hösbach. In einer Rechtskurve rutschte das Hinterrad des Rollers weg und er stürzte alleinbeteiligt auf die rechte Seite. Hierbei zog er sich eine Hautabschürfung am rechten Knie zu.

Übrigens: Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht für die Verursachung eines Verkehrsunfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ein Bußgeld von 145 Euro, sowie einen Punkt im Fahrerlaubniseignungsregister vor.

Pressemeldung der Polizei Aschaffenburg