Der Mann hatte seinen Hund nicht angeleint und befand sich in einiger Entfernung zu seiner Hündin. Nach der Sachverhaltsaufnahme begab sich die Dame selbstständig ins Klinikum Aschaffenburg, um ihre oberflächlichen Bisswunden medizinisch versorgen zu lassen. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich fahrlässiger Körperverletzung und weitere Überprüfungen werden durch Diensthundeführer der Polizei übernommen.

Aus ungeklärter Ursache von Fahrbahn abgekommen

Unfallflucht

Unter Alkoholeinfluss Fahrzeug geführt

Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Verkehrsunfall infolge Alkoholisierung

Am Samstag gegen 22:20 Uhr befuhr eine 20-Jährige diein Richtung Innenstadt, als sie auf Höhe Zum Schreibersgraben aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Sie prallte dabei mit der Front ihres BMW gegen eine geparkte Renault Sattelzugmaschine, hierbei lösten beide Frontairbags aus. Die 18-jährige Beifahrerin erlitt einen Schock und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Am BMW der Unfallverursacherin entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000,- Euro. Die Zugmaschine wurde lediglich leicht beschädigt, der Sachschaden wird hier auf ca. 500,- Euro geschätzt.Am Samstag gegen 18:45 Uhr kam es in derzu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter befuhr die Obernauer Straße in Richtung Sulzbach am Main. Etwa auf Höhe der Hausnummer 82 touchierte der Unbekannte mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten VW Transporters. Dieser brach daraufhin ab, der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich sogleich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen die Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag gegen 21:30 Uhr in derstellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg beim Fahrer eines Mercedes Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Der 58-jährige Fahrer konnte demnach nach Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests auf der Dienststelle entlassen werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den Fahrer erwarten nun eine Bußgeldanzeige und ein einmonatiges Fahrverbot.Am Samstag gegen 12:15 Uhr kam es in derzu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Radfahrerin. Der 54-jährige Fahrer eines Mercedes-Lkw parkte zunächst verbotswidrig in zweiter Reihe um eine in der Friedrichstraße ansässige Bank zu besuchen. Dazu überquerte er den dortigen Fahrradschutzstreifen und übersah hierbei eine 76-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß wobei sich die Radfahrerin eine Platzwunde an der Augenbraue zuzog und im Anschluss gegen einen geparkten Pkw Mini fiel. Die Platzwunde musste im Klinikum Aschaffenburg behandelt werden, die Radfahrerin konnte jedoch zeitnah wieder entlassen werden. Am Mini entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.Der 19-jährige Fahrer eines Audi A4 befuhr am Samstag gegen 23:50 Uhr dieaus Schollbrunn kommend in Fahrtrichtung Rohrbrunn. In einer Linkskurve kam der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Bei einem Stabilisierungsversuch fuhr er in den rechten Straßengraben, touchierte einen Leitpfosten, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Am Audi A4 entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Lediglich der Beifahrer, ein 24-Jähriger, erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Schnittverletzungen an der Hand.Am Samstag befuhr ein 23-jähriger Spanier mit seinem VW Caddy gegen 06:25 Uhr diein Fahrtrichtung Bergstraße. Der Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Am Baum wurden der Stamm, sowie ein davor befestigter Aufprallschutz, beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über einem Promille erbrachte. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden am VW wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte der Fahrer nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten die Dienststelle wieder verlassen.Polizei Aschaffenburg