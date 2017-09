Auto fährt auf Motorrad in Aschaffenburg auf  52-Jähriger verletzt

Fahrradsturz

Am Dienstag um 16:15 Uhr mussten eine 35-Jährige in ihrem BMW und ein 52-Jähriger auf seiner Yamaha an einer roten Ampel in der Obernauer Straße, von der Adenauer Brücke kommend, hintereinander stehen bleiben. Als die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht umschaltete, fuhr die BMW-Fahrerin schneller los, als der Kraftfahrer und stieß dadurch gegen das Hinterrad der Maschine. Der 52-Jährige kippte durch die Wucht des Aufpralles auf seinem Motorrad nach vorne, fiel jedoch nicht von diesem herab. Er erlitt Schmerzen in einem Bein und im Rücken und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 1700 Euro.

Eine 79-Jährige ist am Dienstag gegen 15:12 Uhr mit ihrem Rad beim Befahren des Fahrradstreifens in der Erthalstraße am Bordstein hängen. Die Dame stürzte und zog sich eine Kopfplatzwunde und eine Unterarmfraktur zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Nach Vollbremsung von Roller gestürzt

Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Renault zu vermeiden legte ein 36-Jähriger am Dienstag um 18:45 Uhr auf seinem Roller in der Goldbacher Straße eine Vollbremsung hin. Diesem kam an der Ampelkreuzung zur Auhofstraße der Renault entgegen, welcher nach links abbiegen wollte. Der 22-jährige Fahrer übersah offensichtlich den Roller. Durch die Vollbremsung verhinderte der 36-Jährige zwar eine Kollision mit dem Pkw, stürzte jedoch von seinem Fahrzeug und verletzte sich leicht an Arm und Bein. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Pkw übersehen

Eine 35-Jährige wollte am Mittwoch um 08:25 Uhr mit ihrem Audi von der Dümpelsmühlstraße nach rechts auf die Kreisstraße AB 11 in Richtung Würzburger Straße einfahren. Hierbei übersah sie jedoch eine von links kommende 31-Jährige in ihrem Honda, welche auf der Kreisstraße in Richtung Gailbach unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von rund 28.000 Euro entstand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Honda der 31-Jährigen saß zudem deren 14 Monate altes Kind. Dieses, wie auch die beiden Unfallbeteiligten, kamen jedoch glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Zwei Pkw beschädigt

Ein Renault und ein Mercedes wurden durch je einen unbekannten Täter beschädigt. Der Renault stand zwischen Freitag 15:30 Uhr und Dienstag 16:30 Uhr am Fahrbahnrand in der Mattstraße. In dieser Zeit wurde dann die Windschutzscheibe zerbrochen. Im Bereich der linken Außenkante war eindeutig ein Einschlagloch zu erkennen. Der Sachschaden hier liegt bei rund 400 Euro. Zwischen Montag 20:30 Uhr und Dienstag 05:45 Uhr zerkratzte dann noch ein unbekannter Täter den Lack der Motorhaube eines Daimlers. Dieser stand auf einem Privatparkplatz vor einem Anwesen in der Augasse. Die Schadenshöhe bei diesem wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Kollision mit Gegenverkehr

Hösbach. Am Mittwochmorgen um 06:15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford die Staatsstraße 3207 von Hösbach kommend in Richtung Schimborn. Auf Höhe der Abzweigung nach Rottenberg fuhr er ins Bankett, verriss beim Zurücksteuern sein Lenkrad und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 18-Jährigen, welche in Richtung Hösbach unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Pkw jeweils nach links und rechts in die Grünstreifen abgelenkt und kamen dort zum Stehen. Sowohl am Opel, als auch am Honda entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Honda-Fahrerin erlitt mehrere Prellungen und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Rottenberg war zur Verkehrsregelung und zur Fahrbahnsäuberung ebenfalls an der Unfallstelle.

Wildunfall

Hösbach. Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Mitsubishi kam es am Dienstag gegen 05:40 Uhr auf der Kreisstraße AB 2 zwischen Winzenhohl und Hösbach. Das Tier verstarb an der Unfallstelle und am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Beschädigter Weidezaun ermöglicht Rindern freien Lauf

Dammbach. Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr den Elektrozaun einer Weide durchtrennt. Dadurch konnten die darauf befindlichen Rinder ausbrechen. Die Weide befindet sich im Ortsteil Krausenbach in der Verlängerung zum Heppenweg am Waldrand. Die Tiere konnten durch den Besitzer glücklicherweise schnell wieder eingefangen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt bei rund 50 Euro. Im Bereich der Bruchstelle konnten frische Traktorspuren festgestellt werden, welche nicht durch den Rinderbesitzer verursacht wurden und möglicherweise vom unbekannten Täter stammten.

Autoscheibe eingeschlagen

Mainaschaff. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag 19:00 Uhr und Mittwoch 07:15 Uhr die Fensterscheibe der Fahrertüre eines Toyota eingeschlagen. Der Pkw stand auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Mainparkstraße. Die Höhe des Sachschadens liegt bei circa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg