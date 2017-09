Polizei Aschaffenburg sucht Zeugen

Im Anfangsbereich der dortigen Baustelle musste die 59-jährige Seat-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte eine dahinter fahrende Verkehrsteilnehmerin zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Heck des Seats auf. Da sich beiden Damen vor Ort einig waren, dass weder Sachschaden noch Verletzungen vorlagen, setzten sie ihre Fahrt fort ohne Personalien auszutauschen.

Die Seat-Fahrerin bemerkte jedoch im Nachhinein und bei Tageslicht, dass sie eine Prellung des Handgelenks erlitt und an ihrem Pkw das Heck beschädigt wurde. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 800 Euro. Hinweise zu der unbekannten Dame oder ihrem Fahrzeug konnte die 59-Jährige keine mehr geben. Die Sachbearbeiterin sucht daher nun nach der Unfallverursacherin oder nach Zeugen, die Hinweise zu dieser unbekannten Dame geben können. Diese sollen sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 melden.

Fahrradfahrerin kollidiert mit Pkw

Eine 25-Jährige fuhr am Dienstagmorgen kurz nach 07:00 Uhr mit ihrem Rad auf dem Fahrradschutzstreifen der Auhofstraße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Stengerstraße wollte sie nach links abbiegen. Als sie von ihrem Streifen nach links zog, setzte sie weder Handzeichen, noch blickte sie nach hinten. Direkt hinter ihr fuhr eine 18-Jährige in ihrem Renault. Diese konnte eine Kollision mit der Radlerin nicht mehr verhindern, da diese unvermittelt vor ihren Pkw nach links zog. Die 25-Jährige, welche keinen Radhelm trug, stürzte und zog sich Schürfwunden am Knie zu. Sie begab sich selbständig zu einem Arzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schalldämpfer von Motorrad gestohlen

Ein unbekannter Täter hat den Endschalldämpfer und eine Dichtung eines Motorrades der Marke Honda abgebaut und entwendet. Das Kraftrad stand zwischen Samstag, 16.09.17, 11:00 Uhr und diesen Montag, 19:00 Uhr in der Landingstraße auf einem Parkplatz. Die entwendeten Teile haben einen Wert von etwa 340 Euro.

Fahrraddiebstahl

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Montag 14:00 Uhr ein Rad der Marke "Cube" gestohlen. Das schwarze Mountainbike war mit einem Abus-Schloss an einem Fahrradständer in der Herstallstraße, im Eingangsbereich zum Schöntal, gesichert. Das Rad hatte einen Wert von etwa 600 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Das vordere Kennzeichen eines Mazda mit Miltenberger Zulassung hat ein unbekannter Täter abmontiert und entwendet. Der Pkw war am Montag zwischen 06:00 Uhr und 14:05 Uhr auf öffentlichen Verkehrsgrund im Bahnweg abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht

Mainaschaff

Zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr ist ein Zweirad in den Metallzaun einer Firma im Kreuzäckerring gefahren und hat dadurch an diesem einen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro verursacht. Im Bereich der Unfallörtlichkeit konnten mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche darauf schließen lassen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Roller der Marke "Piaggio" handelt. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem flüchtigen Roller geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Drei Wildunfälle

Landkreis Glattbach / Stockstadt / Heimbuchenthal

Drei Rehe verursachten in den frühen Dienstagmorgenstunden je eine Kollision mit zwei Mercedes und einem Renault. Zunächst sprang auf der Staatsstraße 2309 zwischen Aschaffenburg und Johannesberg gegen 01:20 Uhr das Wildtier auf die Fahrbahn. Ein schwarzer Mercedes konnte nicht mehr ausweichen und erwischte das Reh. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Reh verstarb.

Gegen 06:20 Uhr kam es dann zum zweiten Unfall zwischen einem Reh und einem Renault auf der B 26 zwischen Stockstadt und Babenhausen. Das Tier lief zurück in den Wald und am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 450 Euro.

Um kurz vor 07:00 Uhr kollidierte dann das dritte Reh auf der Kreisstraß AB 9 zwischen Heimbuchenthal und Volkersbrunn mit dem zweiten genannten Mercedes. An diesem entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Auch dieses Tier verstarb.

Fahrraddiebstahl

Großostheim

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23:00 Uhr und 03:00 Uhr ein Rad der Marke "Bulls" gestohlen. Das blaue Fahrrad stand mit einem Schloss an einem Zaun gesichert am Wegrand in der Verlängerung des Wendelinuswegs. Rad und Schloss waren bei Rückkunft des Besitzers nicht mehr vor Ort.

Werkzeugmaschinen aus Garage gestohlen

Goldbach

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Montag, 15:00 Uhr vier Werkzeugmaschinen aus einer Garage im Weberborn gestohlen. Die Garage war unverschlossen. Die Maschinen hatten einen Wert von über 1000 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.