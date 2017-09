10-Euro-Schein mit Drogen

Unfallflucht

Weil ein 16-Jähriger am Mittwoch gegen 17.20 Uhr beim Rauchen auf einer Parkbank auf der Großmutterwiese in der Lindenallee erwischt wurde, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Als der junge Mann die Streife wahrnahm, versuchte er etwas hinter seinem Rücken zu verstecken. Dieses „Etwas“ entpuppte sich schließlich als ein zerknüllter 10-Euro-Schein, in welchem eine geringe Menge Marihuana eingewickelt war. Da er nun eh schon entlarvt war, händigte er zusätzlich freiwillig der Streife noch ein weiteres Tütchen mit ebenfalls einer kleinen Menge desselben Rauschgifts aus. Er hat nun mit einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu rechnen.

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr an einem Dacia hängen geblieben. Dieser stand am Fahrbahnrand im Güterberg. Der Schaden in Form von Kratzern im Lack und einer leichten Delle, befindet sich auf der linken Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Am Dacia konnte zudem roter Fremdlack gesichert werden. Zeugen, die weiter Hinweise zu dem flüchtigen, roten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Handydiebstahl

Bereits vergangenen Freitag gegen 10 Uhr hat eine 54-jährige Dame ihr Smartphone der Marke „Samsung“ auf einem Tisch vor einer Bäckerei in der Sandgasse liegen gelassen. Als sie kurze Zeit später das Fehlen ihres weißen Handys bemerkte und zur Bäckerei zurücklief, war es nicht mehr da.

Elektrogerät von Weidezaun gestohlen

Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag 16 Uhr und Mittwoch 14 Uhr das Elektrogerät eines Weidezaunes im Wert von etwa 750 Euro entwendet. Die Weide befindet sich in der Verlängerung der Limesstraße. Zudem stellte der Eigentümer der Weide fest, dass im angrenzenden Zaun zu einer Firma, welche bereits zur Gemarkung Stockstadt gehört, ein etwa einmal ein Meter großes Loch geschnitten wurde. Ob der Verursacher des Loches auch auf dem Gelände der Firma war, und ob es sich auch um den Dieb des Gerätes handelt, ist nicht bekannt, ebenso, wann es zu der Sachbeschädigung kam.

Zwei Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

Im Laufe des Mittwochs wurden zwei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 700 Euro gestohlen. Der Diebstahl eines blau-silbernen Hercules Rades kann zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr eingegrenzt werden. Es stand verschlossen im Hof eines Anwesens im Millerweg. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr wurde dann ein weißes Pegasus-Rad gestohlen. Dieses war unverschlossen, im Fahrradständer vor der Außenstelle eines Gymnasiums in der Pfaffengasse abgestellt.

Unbekannter schmeißt Kleinkraftrad um und beschädigt Pkw

Am Mittwochabend um kurz nach 23 Uhr hat ein unbekannter Täter in der Aschaffenburger Straße im Stadtteil Gailbach randaliert. Die unbekannte, männliche Person hat dort zunächst Zeitungspakete, welche vor einer Bank zur Abholung lagen, auf die Straße geworfen. Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter konnte dann eine Streife des Operativen Ergänzungsdienstes der Aschaffenburger Polizei in unmittelbarer Nähe ein umgeworfenes Kleinkraftrad entdecken, sowie einen beschädigten Außenspiegel eines Renault. Den unbekannten Täter konnten die Beamten nicht mehr ausfindig machen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an beiden Fahrzeugen wird auf circa 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen genannten Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Kreis Aschaffenburg

Graffiti-Schmiererei

Kleinostheim. Auf den Gartenzaun eines Einfamilienhauses in der Berliner Straße hat ein unbekannter Täter zwei Graffitis in Form von schwarzen und weißen Schriftzüge in einer Größe von etwa ein bis zwei Metern, gesprüht. Der entstandene Schaden liegt bei rund 500 Euro. Der Tatzeitraum wird zwischen Sonntag 18 Uhr bis Dienstag 18 Uhr eingegrenzt.



Fahrraddiebstahl

Stockstadt. Ebenfalls bereits am vergangenen Sonntag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr hat ein unbekannter Täter ein Rad der Marke KS Cycling gestohlen. Das grüne Citybike stand auf einem Fahrradabstellplatz vor der Frankenhalle in der Forststraße. Es hatte noch einen Zeitwert von etwa 200 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen, nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Pressemeldung der Polizei Aschaffenburg