16-Jährige wird von mehreren Jugendlichen in Großostheim traktiert

Wenn das ein Streich sein sollte, ging er definitiv zu weit. Eine 16-jährige, die sich in der Nähe der Bühne auf dem Großostheimer Bachgaufest aufgehalten hatte, wurde von Gleichaltrigen zunächst vom Geschehen weggezogen. Danach wurden ihr von hinten Mund und Augen zugehalten und sie wurde von zwei Personen weggetragen. Als sie sich zur Wehr setzen wollte, wurde ihr eine Ohrfeige versetzt. Anschließen wurde die junge Dame irgendwo in der Marktgasse abgelegt. Die Unbekannten bemächtigten sich ihres Handy und schrieben bedrohliche Nachrichten an ihre „WhatsApp-Kontakte“. An dem Geschehen sollen insgesamt sieben Personen, darunter drei weibliche und vier männliche Jugendliche, beteiligt gewesen sein. Die Geschädigte, die mehrere üble Mobbingattacken in der Vergangenheit aushalten musste, blieb augenscheinlich unverletzt. Dennoch wurde sich vorsorglich im Klinikum Aschaffenburg untersucht.Bei der Sachverhaltsaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten folgende Täterbeschreibungen ermittelt werden:Einer der männlichen Täter war ca. 200 cm groß, hatte kurze dunkle Haare, trug einen grünen Pullover und eine Zahnspange.Eine weitere Person soll ein weißes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und eine schwarzes Basecap getragen haben.Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg