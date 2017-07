Mehrere schwerere Unfälle im Stadtgebiet Aschaffenburg

Handtaschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Ohne Versicherungsschutz gefahren

Am Freitag, gegen 16:40 Uhr, befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Renault den Sälzerweg in Richtung Rotwasserstraße. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Steubenstraße in Richtung Sälzerweg. An der Einmündung Sälzerweg/Steubenstraße wollte die 25-Jährige in die Steubenstraße einfahren. Der 22-Jährige wollte nach links auf den Sälzerweg einfahren. Er übersah hierbei den Renault der 25-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.Am Freitag, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 37-Jährige mit ihrem VW Polo den Rüsterweg in Fahrtrichtung Ahornweg. Sie musste an einer Reihe mehrerer direkt hintereinander geparkter Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand vorbeifahren. Ein 7-jähriger Junge befuhr den Gehweg hinter den geparkten Fahrzeugen in gleicher Richtung wie die 37-Jährige mit ihrem Pkw. Am Ende der Parkreihe fuhr das Kind in zügiger Fahrt vor das Fahrzeug der 37-Jährigen. Obwohl diese noch eine Vollbremsung durchführte konnte sie einen leichten Anstoß mit dem Kinderfahrrad nicht mehr verhindern.Das Kind stürzte hierbei vom Rad und erlitt leichte Verletzungen. Es zog sich Prellungen am Kopf zu, weshalb es in der Kinderklinik untersucht und behandelt werden musste. Die VW-Fahrerin konnte trotz sehr langsamer Fahrt, aufgrund der geschlossenen Parkreihe, den Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind trug bei der Fahrt keinen Schutzhelm. Wurde jedoch nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.Am Freitag, gegen 10:30 Uhr, wurde in einem Einkaufsmarkt in der Müllerstraße einer 89-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Es standen zum Zeitpunkt des Diebstahls zwei unbekannte Damen in ihrer Nähe welche möglicherweise den Diebstahl begangen hatten. Die Geldbörse konnte wenig später vor dem Markt aufgefunden werden. Es wurden 158,- Euro entwendet. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Zeugen des Vorfalles meldeten sich bis dato ebenfalls nicht.Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Am Freitag, gegen 15:40 Uhr, wurde ein 29-jähriger Renault-Fahrer in der Hanauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund hierfür war, weil der 29-Jährige mit seinem Mobiltelefon telefonierte. Es stellte sich im späteren Verlauf heraus, dass der Versicherungsschutz des Pkws erloschen ist. Der junge Mann wird nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht.Sachbeschädigung an Kfz. Am Freitag, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr, befand sich eine 38-jährige Mazda-Fahrerin in der Erlengrund auf dem dortigen Parkplatz eines Drogerie-Marktes. Plötzlich kam eine unbekannte männliche Person auf ihr Fahrzeug zu und schlug mit der Faust gegen die hintere, rechte Fahrzeugtüre. Dann lief er davon. Die 38-Jährige ist ausgestiegen und hinter dem Unbekannten hergelaufen, um ihn anzusprechen. Es entstand beim Pkw eine Delle an der rechten hinteren Fahrzeugtüre. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Täterhinweise sind nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles gibt es bis dato ebenfalls nicht.Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.



