Jugendliche auf Hösbacher Schilderbrücke lösen Vollsperrung der A 3 aus

Auffahrunfall mit drei Beteiligten - 9.000 Euro Sachschaden

Die Jugendlichen wurden am Samstagabend um 22:50 Uhr von einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei auf der Schilderbrücke zwischen den Einhausungen festgestellt.Zunächst konnte die Streifenbesatzung drei herrenlose Skateboards am Anwandweg parallel zur Autobahn auffinden. Vom Wartungssteg der Schilderbrücke aus konnten kurz Stimmen wahrgenommen werden. Nach einer Ansprache durch die Polizei hörte man mehrere Personen auf der Schilderbrücke laufen. Die Autobahn wurde aus Sicherheitsgründen in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und ein Polizist kletterte auf die Schilderbrücke hinauf. Dort konnten schließlich die drei Jugendlichen angetroffen werden. Die Jugendlichen kletterten eigenständig und unverletzt wieder herunter. Sie wurden zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle verbracht. Von dort aus wurden die Eltern zur Abholung verständigt.Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr eine 35jährige Skoda-Fahrerin die A 3 in Fahrtrichtung Passau/Linz. Sie erkannte aus Unachtsamkeit das Stauende zu spät, fuhr auf einen Pkw Hyundai auf und schob diesen noch auf einen Pkw Renault. Der Pkw Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.Eine Stunde später kam es nach der Anschlussstelle Weibersbrunn in Fahrtrichtung Passau/Linz ebenfalls zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Im „Stop-and-go-Verkehr“ fuhr ein 38jähriger VW-Fahrer aus Unachtsamkeit auf einen Pkw VW auf und schob diesen noch auf einen Pkw Audi. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro.VPI Aschaffenburg