Plastikflasche mit Urin auf Pkw in Aschaffenburg geworfen

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 01 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw BMW die Erthalstraße in Richtung Weißenburger Straße als plötzlich aus einem Wohnhaus eine mit Urin gefüllte Plastikflasche gegen die Windschutzscheibe des BMW geworfen wurde. Dabei wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Schaden 500 Euro. Die Flasche wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen zur Feststellung des Verursachers werden getätigt.





Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Kriminalitätsgeschehen

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Kriminalitätsgeschehen

Am Samstagabend, kurz nach 20.30 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie die 18-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Astra beim Ausparken in dereinen geparkten Pkw BMW und anschließend einen weiteren geparkten Pkw Opel Adam beschädigte und sich anschließend unerlaubt mit ihrem Pkw von der Unfallstelle entfernte. Da die Zeugin das Kennzeichen der flüchtigen Unfallverursacherin notierte, konnte diese rasch ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5100 Euro.Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde aus einer verschlossenen Garage in derein weißes E-Bike der Marke Cannondale im Wert von 2600 Euro entwendet.Am frühen Samstagmorgen, in der Zeit von 02 bis 09 Uhr, wurde in derein geparkter Pkw Mazda angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern.Am Samstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, befuhr der 63-jährige Fahrer eines dreirädrigen Kraftfahrzeugs Piaggio dieund wollte nach rechts in dieabbiegen. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Pkw Opel Astra, bremste stark ab und verlor dabei, bedingt durch die zu hohe Geschwindigkeit, die Kontrolle über seine Piaggio. Das Dreirad kippte um und krachte dabei in die rechte Fahrerseite des Pkw Opel. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von 9500 Euro.Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden imsowie in der Straßean insgesamt vier LKW-Auflieger jeweils drei Reifenventile durchtrennt. Gesamtschaden 3500 Euro.Am frühen Samstagmorgen, gegen 01 Uhr, begab sich ein Security-Mitarbeiter auf dem Gelände desin eine Dixi-Toilette. Kurz darauf wurde die Kabine vermutlich von zwei unbekannten Männern umgeworfen. Der noch darin befindliche Sicherheitsmitarbeiter wurde dadurch am rechten Ellbogen verletzt sowie seine komplette Bekleidung durch Fäkalien und chemischen Mitteln stark verunreinigt. Erst nach lauten Rufen und Klopfen wurden zwei Pärchen auf den Verletzten aufmerksam und konnten ihn aus seiner misslichen Lage befreien.