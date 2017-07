Kollision in Großostheimer Kreisel

Gartenhäuschen brennt völlig nieder

Auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten

Zwei Wildunfälle im Landkreis

Weidezaungerät gestohlen

Am Donnerstagmorgen um 07:35 Uhr wollte eine 20-Jährige mit ihrem Renault in den Kreisverkehr dereinfahren. Dabei übersah sie dann einen 57-Jährigen, welcher sich mit seinem Motorrad der Marke „BMW“ bereits im Kreisel befand. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 57-Jährige von seiner Maschine stürzte. Er erlitt durch den Sturz Schürfwunden und Prellungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An der BMW platzte ein Zylinder des Boxermotors, wodurch Öl auf die Fahrbahn lief. Durch die Freiwillige Feuerwehr Großostheim wurde die Fahrbahn gereinigt, das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3100 Euro. Die 20-jährige Renault-Fahrerin blieb unverletzt.Zwei 23-jährigen Fußgängern ist es wohl zu verdanken, dass ein Feuer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:30 Uhr, nicht auf eine Gärtnerei in derübergriff. Die aufmerksamen jungen Männer waren auf der Willigisbrücke zu Fuß unterwegs, als sie das Feuer in der Gartensiedlung nahe der Gärtnerei entdeckten und die Rettungskräfte alarmierten. Die Feuerwehr der Stadt Aschaffenburg, welche mit sechs Fahrzeugen im Einsatz war, konnte schließlich die mittlerweile völlig niedergebrannte Gartenhütte löschen, ehe das Feuer sich weiter ausbreiten konnte. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 1000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.Eine 22-Jährige fuhr am Mittwochabend um 19:00 Uhr mit ihrem VW auf dervon Dammbach kommend in Richtung Rohrbrunn. In einer Rechtskurve kam sie während eines Bremsvorgangs ins Rutschen, geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Transporter des Fabrikats „Renaults“. Der 39-jährige Fahrer hatte keinerlei Möglichkeit auszuweichen und wurde durch den Anstoß nach rechts in die Leitplanken abgewiesen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die gesamte Schadenshöhe wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Marktheidenfeld war ebenfalls an der Unfallstelle und übernahm die Verkehrsregelung.Am Dienstagabend um 21:30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Audi auf deram Ortsausgang von Mespelbrunn in Richtung Hessenthal. Das Tier lief nach der Kollision zurück in den Wald, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.Zu einer weiteren Kollision zwischen einem Smart und ebenfalls einem Reh kam es dann am Mittwoch um 22:45 Uhr auf derzwischen Aschaffenburg und Niedernberg. Das Reh verstarb und am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende zwischen Samstag 17:00 Uhr und Sonntag 15:00 Uhr ein mit Solarzellen und Autobatterie versehenes Weidezaungerät gestohlen. Das Gerät stand auf einem umzäunten Gartengrundstück in der. Der Täter hat das, mit einer Kette gesicherte, Tor einfach aus den Scharnieren gehoben und sich so Zutritt zum Grundstück geschaffen. Das Elektrogerät hatte einen Wert von über 600 Euro.



Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg