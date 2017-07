41-Jähriger bewirft Sicherheitsdienst mit Glasflasche

Marihuana aufgefunden

Geparkten Pkw touchiert

Vom Fahrrad gestürzt

Fahrradsturz der Dritte

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde am 08.07.17 gegen 23:45 Uhr von einem 41-Jährigen mit einer Flasche beworfen. Der Flaschensammler wollte wohl die Glasflaschen der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einsammeln, obwohl diese noch nicht leer waren. Als ihm dies verweigert wurde, versuchte er eine Glasflasche auf diese zu werfen, traf jedoch glücklicherweise niemanden. Der Flaschenwerfer wurde zunächst durch den Sicherheitsdienst festgehalten und letztendlich von der Polizei zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.Beamte der OED Aschaffenburg wollten am Samstag gegen 23:30 Uhr lediglich ein falsch parkendes Fahrzeug in der Landingstraße beanstanden, als sie auf dem Beifahrersitz eine Person feststellten, die offensichtlich gerade einen Joint drehte. Bei anschließender Kontrolle wurde dann eine geringe Menge Marihuana festgestellt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.Aus Unachtsamkeit touchierte die 18-jährige Fahrerin eines Citroen einen rechts am Fahrbahnrand abgestellten BMW. Sie befuhr am 08.07.17 gegen 13:45 Uhr die Kahlgrundstraße aus Johannesberg kommend und blieb am Außenspiegel des ordnungsgemäß geparkten BMW hängen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 600,- Euro. Die Unfallverursacherin wurde gebührenpflichtig verwarnt.Gleich zwei alleinbeteiligte Unfälle mit jeweils verletzten Radfahrern wurden am 08.07.17 im Stadtgebiet polizeilich aufgenommen.Gegen 11:00 Uhr befuhr eine 58-Jährige diein Richtung Spessartstraße und wollte dort auf den rechten Gehweg wechseln. Hierbei überschlug sich die Radfahrerin schlug mit ihrem Gesicht auf dem Gehweg auf. Sie musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg-Alzenau eingeliefert werden, da neben Schürfwunden ein Schädel-Hirn-Trauma nicht ausgeschlossen werden konnte.Schwerer verletzt wurde ein 35-Jähriger, der mit seinem Fahrrad diein Richtung Innenstadt überqueren wollte. Auch er stürzte ohne Fremdbeteiligung aufgrund eines Fahrfehlers und zog sich eine schwere Kopfverletzung und Verletzungen an der Hand zu. Auch er musste ins Klinikum eingeliefert werden.An den Fahrrädern entstand außerdem geringer Sachschaden.Da in beiden Fällen offenbar die Fahrradfahrer ohne Helm unterwegs waren, wird von polizeilicher Seite noch einmal auf die Empfehlung der Benutzung eines Fahrradhelmes hingewiesen, der durchaus schwerere Verletzungen verhindern kann.Ein weiterer Radfahrer stürzte am 08.07.2017 gegen 12:00 Uhr auf dem Radweg von Seligenstadt kommend in Richtung Stockstadt. Der 18-Jährige, welcher ebenfalls ohne Helm unterwegs war, stürzte ohne Fremdeinwirkung auf einer abschüssigen Strecke und überschlug sich mehrfach. Auch er wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma oder sogar Schädel-Basis-Bruch ins Klinikum Aschaffenburg-Alzenau eingeliefert. Am Fahrrad entstand auch hier geringer Sachschaden.In der Zeit von Freitag, 10:00 Uhr, bis Samstag, 17:50 Uhr, wurde ein in der Krausenbacher Straße abgestellter VW Touran von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, welcher sich entfernte ohne sich um Regulierung des Schadens zu kümmern. Dieser wird auf ca. 250,- Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.



