Gefährliche Fahrt: Flüchtlinge mit Roller auf A3 gestoppt

Sie wollten einen Ausflug machen

Aschaffenburg Donnerstag, 06.07.2017 - 16:56 Uhr

Jeder, der schon mal umziehen musste, kennt das: In der neuen Heimat muss man sich erst einmal zurechtfinden! Richtig heimisch werden wollten wohl auch zwei Flüchtlinge aus Aschaffenburg, die sich am Mittwoch mit einem Roller zu einem Ausflug in den Spessart aufmachten - und auf der A3 landeten.