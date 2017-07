Fahnder ziehen notorischen Schwarzfahrer aus dem Verkehr

Autobahnfahnder zogen am Mittwochabend an der A 3 auf der Rastanlage Spessart-Süd einen notorischen Schwarzfahrer aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle gegen 18.30 Uhr konnte der 37-Jährige am Steuer eines Pkw BMW aus Rosenheim zunächst weder Führerschein noch Personalausweis vorlegen. Er gab an, beides daheim vergessen zu haben. Dem „guten Riecher“ der Beamten genügte diese Ausrede aber nicht. Es half dem Mann auch nichts, dass er sich dann mit den Personalien seines Bruders zu legitimieren versuchte. Die Überprüfungen seiner Angaben kamen zu dem Ergebnis, dass er nicht die Wahrheit sagte. Dem Druck der polizeilichen Beweise konnte er schließlich nicht länger widerstehen. Er zeigte sich geständig, dass er seit 11 Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Er war ihm von der Verwaltungsbehörde wegen Erreichens der Punktegrenze entzogen worden. Ferner räumte er ein, seither immer wieder ohne Führerschein gefahren zu sein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen falscher Namensangabe. Nach der Anzeigenaufnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei der Weiterfahrt durfte er allerdings nicht mehr ans Steuer, dies übernahm seine weibliche Begleitung.

Originalmeldung der Polizei