Zwei Fahrraddiebstähle in Aschaffenburg

Mit Haftbefehl gesuchte Person festgenommen

Betäubungsmittelverstoß

Vorfahrtsunfall

Unfallflucht I

Unfallflucht II

Unfallflucht III

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 18 Uhr, wurde auf dem Gelände der Fachhochschule in derein silberfarbenes Winora-Rad, Typ Bermuda, im Zeitwert von 250 Euro entwendet. Das Fahrzeug war nicht gesichert.In der Zeit von Dienstag, 23 Uhr bis Mittwoch, 18:50 Uhr verschwand aus dem Garten, am Eingangsbereich eines Hauses, imein schwarz-weißes Fahrrad der Marke Cube, Typ Hardtail und aus der Garage des gleichen Anwesens ein Schlagschrauber sowie eine graue Handkreissäge der Marke Festool. Hier beträgt der Gesamtschaden cirka 1.600 Euro.. In den vergangenen Wochen scheiterten mehrere Versuche der Polizei, einen mit Haftbefehl gesuchten und untergetauchten 32-jährigen Mann festzunehmen. Am Mittwoch um 21:15 Uhr wurde ein Treff im Großostheimer Ortsteil Wenigumstadt erneut überprüft. Aus einer Personengruppe entfernte sich blitzschnell eine Person und verschwand zwischen den Gebäuden. Die eingesetzten Ordnungshüter waren sich sicher, dass es sich hierbei um den mit Haftbefehl gesuchten Straftäter handelte. Deshalb wurden Unterstützungskräfte herbeigeführt. Einige Zeit später konnte von einer Zivilstreife beobachtet werden, wie der Gesuchte in einen Pkw als Mitfahrer einstieg. Das Fahrzeug wurde angehalten und der ausgeschriebene Insasse festgenommen. Er wurde anschließend zur Verbüßung einer Haftstrafe von knapp einem Jahr in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.In dersollte am Mittwoch, gegen 23 Uhr, ein Fahrradfahrer von einer uniformierten Polizeistreife angehalten werden, weil er ohne Beleuchtung unterwegs war. Als er das Polizeiauto erblickte, griff der 40-Jährige in seine Hosentasche und ließ ein kleines Tütchen mit etwa zwei Gramm Marihuana fallen. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen eines allgemeinen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.. Am Mittwoch, gegen 07:40 Uhr, wollte ein 18-Jähriger mit seinem Pkw Ford vomkommend nach links auf die Staatsstraße 2309 in Richtung Aschaffenburg einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw Dacia. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden von cirka 8.000 Euro entstand.Am Dienstag, in der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 18:30 Uhr, wurde in derein schwarzer Audi mit Miltenberger Kennzeichen von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Die Beifahrertür und der rechte vordere Kotflügel wurden zerkratzt und leicht eingedellt. Es entstand ein Fremdschaden von 2.500 Euro.Am Mittwoch, zwischen 07.45 Uhr und 15:45 Uhr, wurdein Aschaffenburg auf einem Schotterparkplatz vor der Onkologie ein schwarzer Pkw Peugeot von einem unbekannten Auto angefahren und die Stoßstange hinten und das Rücklicht beschädigt. Fremdschaden 1.500 Euro.In der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde im Parkhaus der Berufsschule,in der unteren Ebene, ein blauer Skoda Octavia von einem roten Fahrzeug an der hinteren Stoßstange gestreift und beschädigt. Schaden cirka 400 Euro.



Originalmeldung der Polizei