Verkehrschaos in unserer Region: Polizei erklärt Ursachen

+++ Originalmeldung der Polizei +++

Die im Bericht des Main-Echo von heute enthaltenen Unmutsäußerungen von Verkehrsteilnehmern sind aus hiesiger Sicht nachvollziehbar, wenn auch teilweise im Ton vergriffen. In diesem Zusammenhang muss allerdings zwingend darauf hingewiesen werden, was die eigentlichen Ursachen für das stundenlange Verkehrschaos waren:

Gegen 07.15 Uhr kam es auf der B 8 von Aschaffenburg kommend in Fahrtrichtung Kleinostheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Dabei gab es nach hiesigen Kenntnissen zwei Leichtverletzte und es kam zu einer länger andauernden Sperre bzw. zusätzlichen Einengung der B 8. Hinsichtlich der näheren Einzelheiten zu diesem Unfall darf auf die heutige Pressemeldung der PI Aschaffenburg verwiesen werden.

Gegen 08.20 Uhr kam es auch auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt im Bereich kurz vor der neu eingerichteten Baustellenverkehrsführung ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. An diesem Auffahrunfall waren ein Sattelzug und zwei Pkw beteiligt. Die A 3 war für etwa 20 Minuten voll gesperrt. Diese Sperrung führte zu einem Rückstau von über 5 Kilometern Länge bis zur AS Aschaffenburg-Ost. Der Rückstau veranlasste nun viele Verkehrsteilnehmer, die A 3 an der Ausfahrt Aschaffenburg-Ost zu verlassen und sich (oftmals wohl vom Navi gesteuert) teilweise kreuz und quer, teilweise über die offizielle Umleitung über die Ringstraße in Aschaffenburg in Richtung Anschlussstelle Aschaffenburg zu quälen. Diese vermeintlich schnellere Ausweichstrecke zur A 3 führte die Autofahrer allerdings spätestens auf der Hanauer Straße/B 8 am Ortsausgang von Aschaffenburg direkt zum Stauende des bereits bestehenden Rückstaus aus Kleinostheim. Hier mussten sich die Autofahrer nun wieder „hinten anstellen“. Dieses erhöhte, lange nicht nachlassende zusätzliche Verkehrsaufkommen führte schließlich über mehrere Stunden zu dem geschilderten „Verkehrsinfarkt“.



Aus hiesiger Sicht ist den Aussagen der Herren Leis von der Autobahndirektion Nordbayern und Sawatzki vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg zuzustimmen, dass die Baustellen A 3/Kleinostheim und Aschaffenburg/Hanauer Straße sich nicht unmittelbar negativ beeinflussen. Die offizielle Umleitungsstrecke zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg und Aschaffenburg-Ost tangiert die Hanauer Straße an der jetzigen Sperrstelle/Baustelle nicht. Erst durch das Zusammentreffen weiterer Störfaktoren - die niemand im Voraus planen kann - kann es zu derartigen Verkehrsverhältnissen kommen.

Die erhoffte Normalität des Verkehrsflusses zeigte sich dem Unterzeichner heute gegen 7.30 Uhr und danach vor Ort: · A 3 in Richtung Frankfurt, Höhe AS Aschaffenburg: lebhafter Verkehr, kein Stau

· B 8 aus Aschaffenburg kommend in Richtung Hanau: lebhafter Verkehr, kein Stau

· Ortsdurchfahrt Kleinostheim aus Richtung Aschaffenburg kommend: dichter Verkehr, aber er rollte zumindest. Er wurde lediglich immer wieder durch die Ampelanlagen im Ortsbereich gestoppt.

· A 45, AS Mainhausen, vom Seligenstädter Dreieck kommend, Fahrtrichtung B 469 (Obernburg/Miltenberg): leichter Rückstau bis auf die Autobahn, vom Stoppschild an der Einmündung zur B 469 herrührend

· A 45, AS Kleinostheim, aus Richtung Seligenstädter Dreieck kommend, Fahrtrichtung Kleinostheim/Aschaffenburg: lebhafter aber störungsfreier Verkehr.

Die Polizei erlaubt sich an dieser Stelle das folgende Fazit:

· Das Straßennetz am Bayerischen Untermain (und nicht nur hier) - sowohl die Autobahnen als auch das nachgeordnete Netz - ist schon seit Langem nicht mehr in der Lage, das Verkehrsaufkommen zu Spitzenzeiten oder bei besonderen Schadensfällen zufriedenstellend aufzunehmen! Nahezu tägliche Staulagen sind die Realität!

· Alle wollen immer überall nur auf besten Straßen fahren - aber Baustellen zum Erhalt oder zum Ausbau der Straßen, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und damit der Verkehrssicherheit will keiner …



Originalmeldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach