A3: Stau Richtung Würzburg nahe Ausfahrt Weibersbrunn

Behinderungen nach einem Autobrand

Aschaffenburg Dienstag, 04.07.2017 - 16:10 Uhr

Kurz nach 15 Uhr war ein französischer Mercedes ML auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es zu Problemen und Rauchentwicklung im Motorraum.