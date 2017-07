Audi Q7 in Glattbach spurlos verschwunden: Wer hat etwas gesehen?

Von Sonntag auf Montag haben Unbekannte einen Audi Q7 im Wert von über 100.000 Euro entwendet. Von dem Fahrzeug und den Tätern fehlt bislang noch jede Spur. Die Kripo Aschaffenburg nimmt im Rahmen ihrer Ermittlungen auch Zeugenhinweise aus der Bevölkerung entgegen.Der Besitzer hatte seinen schwarzen Audi Q7 am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, am Weihersgrund in Glattbach geparkt. Um 07.30 Uhr am nächsten Morgen stellte er fest, dass sein Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen MIL-SQ77 spurlos verschwunden war. Möglicherweise erfolgte der Diebstahl unter Ausnutzung des Keyless-Entry-Systems, mit dem der Pkw ausgestattet war.Um den Diebstahl aufklären zu können, hofft die Kriminalpolizei Aschaffenburg nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:- Wer hat in der Nacht zum Montag in Glattbach etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Pkw-Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte?- Wer hat vielleicht auch schon in den Tagen zuvor in Glattbach ein verdächtiges Fahrzeug mit fremden Kennzeichen gesehen?- Wer kann Angaben zum aktuellen Standort des schwarzen Audi Q7 machen?- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?



Originalmeldung der Polizei Unterfranken