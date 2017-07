Zu schnell in A3-Abfahrt - Peugeot prallt in Leitplanke

Betrunkener Fahrradfahrer gestürzt

Fernmeldeverteilerkasten beschädigt

Geldbörse aus Fahrzeug entwendet

Eine 23-jährige Aschaffenburgerin fuhr am Freitag gegen 21:00 Uhr mit ihrem Peugeot von der Bundesautobahn A3 auf die B8 in Richtung Aschaffenburg auf. Hierbei verlor sie noch in der Auffahrt zur B8 in einer langgezogenen Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rutschte im Auffahrtsbereich über die komplette Fahrbahnbreite der B8 und prallte in die Mittelleitplanke.Kurz zuvor hatte es geregnet und die Fahrbahn war nass. Auf der B8 kam ihr Fahrzeug dann auf der linken Spur zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000,- Euro. Die B8 in Fahrtrichtung Aschaffenburg war für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt, anschließend konnte der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.Es kam zu Behinderungen. Die Absicherung der Unfallstelle wurde von den Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Kleinostheim und Karlstein gewährleistet.. Am Freitag gegen 20:40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Aschaffenburger mit seinem Fahrrad die Suicardusstraße. Aufgrund starker Alkoholisierung stürzte er alleinbeteiligt auf dem Suicardusplatz. Nicht zuletzt da er keinen Helm trug zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Dort wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten auch eine Blutentnahme angeordnet. Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Kriminalitätsgeschehen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Fernmeldeverteilerkasten in der Darmstädter Straße in der Nähe der Ruth-Weiss-Realschule von Unbekannten beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.a. Main. Ein 21-jähriger hatte am Freitag gegen 15:15 Uhr seinen Mitsubishi in der Schulstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Das Beifahrerfenster war hierbei einen Spalt geöffnet. Als er nach ca. zwei Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse von einem unbekannten Täter entwendet worden.Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

