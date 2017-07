Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizei

Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, gegen 02:30 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Hauptstraße ein junger Mann auf dem Anwesen eines dortigen Wohnhauses mutwillig einen Kinderkaufladen beschädigt hatte. Anrückende Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe antreffen. Dieser reagierte sofort aggressiv auf die Ansprache der Beamten und verweigerte jegliche Kooperation. Als er von den Beamten zur Klärung seiner Identität durchsucht werden sollte, schlug er nach den Beamten und stieß diese zurück. Im Anschluss mussten dem Tatverdächtigen unter Anwendung unmittelbaren Zwangs Handfesseln angelegt werden. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Beamten von dem Mann fortwährend beleidigt. Nach dem Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte wurde der Tatverdächtige zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht, wo zunächst auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Hieran wurde der erheblich alkoholisierte Mann in einer Arrestzelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg ausgenüchtert. Gegen ihn wird nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Sachbeschädigung ermittelt. Alle eingesetzten Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Aschaffenburg-Damm. Bei einer Verkehrskontrolle einer 55-jährigen Fahrerin eines Land Rovers in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Schönbornstraße durch Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten diese bei der Kfz-Führerin Alkoholgeruch feststellen. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen in der Folge durchgeführten Atemalkoholtest. Die 55-Jährige muss nun mit einer Geldbuße und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Die Weiterfahrt wurde durch die eingesetzten Beamten unterbunden.

Alkoholisierter Radfahrer in Verkehrsunfall verwickelt

Großostheim. Am Donnerstag, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer von der Bahnhofstraße kommend verbotswidrig den Fußweg entlang der Babenhäuser Straße. An der Einmündung zur Schillerstraße wollte eine 53-jährige Audi-Fahrerin in die Babenhäuser Straße einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste sich der 37-Jährige im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen lassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Bei dem Unfallgeschehen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Fahrradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Originalmeldung der Polizei