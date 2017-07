Aschaffenburg: Mehrere Fälle von gelockerten Radmuttern an Autos

Wie bereits berichtet, lockerte in der Zeit zwischen Dienstag, 13.06.2017, 19:00 Uhr und Mittwoch, 14.06.2017, 20:00 Uhr sämtliche Radmuttern an einem VW Golf. Während der Tatzeit war der Golf auf vor einem Anwesen im Bohlenweg abgestellt. Der geschädigte Fahrzeughalter bemerkte während der Fahrt zunächst eine ungewöhnliche Geräuschentwicklung. Bei einer im Anschluss durchgeführten Überprüfung durch eine Fachwerkstatt wurde festgestellt, dass alle 20 Radmuttern gelöst waren. Ein weiterer gleichgelagerter Fall ereignete sich zwischen Mittwoch, 21.06.2017 und Freitag, 23.06.2017 in der Bollenwaldstraße in Aschaffenburg - Obernau.Hier wurden ebenfalls sämtliche Radmuttern eines Ford Kuga durch einen Unbekannten gelockert. Auch hier bemerkte der Fahrzeughalter Veränderungen im Fahrverhalten seines Fahrzeuges und suchte deshalb eine Fachwerkstatt auf, die letztlich die gelockerten Radmuttern feststellte. Schließlich brachte eine Fahrerin eines BMW M3 einen weiteren Sachverhalt von gelockerten Radmuttern gegen Unbekannt zur Anzeige, über den wir bereits berichteten. Der BMW war zur infrage kommenden Tatzeit zwischen Samstag, 24.06.2017, 16:00 Uhr und Sonntag, 25.06.2017, 13:20 Uhr in der Straße „Am Floßhafen“ abgestellt. Hier wurden ebenfalls Radmuttern von allen vier Reifen gelöst.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat in allen Fällen die Ermittlung wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr u.a. aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen an die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Rufnummer 06021/857-2230 zu richten. Weiterhin wird darum gebeten, dass verdächtige Beobachtungen, die auf ein solches Delikt hindeuten könnten, zeitnah dem Polizeinotruf - 110- mitgeteilt werden.



Originalmeldung der Polizei