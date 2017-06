Aschaffenburger Volksfest - Bilanz der Polizei

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg musste während der zwölf Veranstaltungstage über 250 Einsatzsachverhalte abarbeiten. Das Einsatzspektrum reichte von Fund- bzw. Verlustmeldungen bis hin zu Streitigkeiten bzw. Körperverletzungsdelikten. Trotz dieser hohen Einsatzbelastung, insbesondere an den Wochenenden, kann dabei auf ein zumeist entspanntes Veranstaltungsgeschehen ohne größere Sicherheitsstörungen zurückgeblickt werden.Zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf dem Festplatz mussten wegen der verschiedensten Delikte bzw. Ordnungsstörungen insgesamt 73 Platzverweise (Vorjahr 59) ausgesprochen werden.Neben 10 registrierten Streitigkeiten mussten durch die Beamtinnen und Beamten weitere 16 Körperverletzungsdelikte (Vorjahr 10) aufgenommen werden. Darunter befinden sich auch 4 gefährliche Körperverletzungen (z.B. Beteiligung mehrerer Personen an einem tätlichen Angriff oder Mitführen von gefährlichen Gegenständen bei der Tat), die ebenfalls ein Strafverfahren nach sich ziehen.Ein stark alkoholisierter Festbesucher leistete bei der Gewahrsamnahme erheblichen Widerstand gegen die Polizei und wurde deshalb zur Anzeige gebracht (Vorjahr 2). Dreimal wurden Beamtinnen bzw. Beamte während der Ausübung ihrer Maßnahmen oder der Sachverhaltsaufnahme beleidigt (Vorjahr 4). Neben einer exhibitionistischen Handlung auf der Willigisbrücke wurden 3 Fälle von Beleidigungen auf sexueller Grundlage (z.B. den Rock des Dirndls hochheben) zur Anzeige gebracht.Die Zahl der Verstöße gegen das Waffengesetz (2) liegt auf dem Vorjahresniveau. Bei Personenkontrollen wurden 7 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.Darüber hinaus wurden 3 Diebstähle bzw. Unterschlagungen, 2 Sachbeschädigungen und 3 Beleidigungen zur Anzeige gebracht.Während der Festtage mussten 6 Personen in Gewahrsam genommen werden, welche daraufhin die Nacht in einer Haftzelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg verbrachten.Auch in diesem Jahr war die überwiegende Anzahl der Tatverdächtigen bei den begangenen Taten alkoholisiert, teils erheblich.Insgesamt wurden 49 Fälle von Fund- oder Verlustanzeigen aufgenommen. Gegenstände, welche nicht bei der Volksfestwache abgeholt wurden, werden in den nächsten Tagen dem Fundamt der Stadt Aschaffenburg übersandt und können anschließend dort abgeholt werden.Zur Bewältigung des Einsatzgeschehens und als Ansprechpartner vor Ort wurde auch in diesem Jahr eine Volksfestwache eingerichtet. Diese war insbesondere in den Nachmittags- und Nachtstunden ständig besetzt. Unter Führung der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurden neben eigenen Einsatzkräften auch Beamtinnen und Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei aus Würzburg und der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg eingesetzt. Das Ziel, das Sicherheitsgefühl der Festbesucher zu stärken, wurde durch die polizeiliche Präsenz und die regelmäßige Streifentätigkeit auf dem Festplatz gewährleistet.Sowohl am Eröffnungs-, als auch am Abschlusstag wurde ein Großfeuerwerk vor der Kulisse des Schlosses Johannisburg abgebrannt. Um die Sicherheit vor und während der Feuerwerke zu gewährleisten, war auch in diesem Jahr ein Sperrbereich erforderlich. Aufgrund der Missachtung der deshalb aufgestellten Stationierungsverbote im Bereich des Schlossplatzes und der Suicardusstraße mussten insgesamt 21 Fahrzeuge (Vorjahr 19 Fahrzeuge) abgeschleppt bzw. umgesetzt werden.Da die Parksituation entlang der Darmstädter Straße im letzten Jahr während der Volksfestzeit als problematisch angesehen wurde, wurde im Vorfeld gemeinsam mit der Stadt Aschaffenburg ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Die relevanten Bereiche wurden mittels Warnbaken gesichert und dadurch noch deutlicher auf die Geh- und Radwege und die entsprechenden Stationierungsverbote aufmerksam gemacht. Ziel war es, den Geh- und Radweg für die Besucher uneingeschränkt nutzbar zu halten. Während im letzten Jahr noch weit über 200 gebührenpflichte Verwarnungen ausgesprochen werden mussten, wurden in diesem Jahr lediglich 15 Fahrzeuge hinter dieser Absperrung festgestellt und beanstandet. Knapp die Hälfte der Fahrzeughalter konnte verständigt werden und daher ihr Fahrzeug rechtzeitig entfernen. Schlussendlich kam es zu 8 Abschleppungen bzw. Umsetzungen in diesem Bereich.



Meldung der Polizei Aschaffenburg