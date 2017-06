Reizgas auf dem Aschaffenburger Volksfest: Fünf Verletzte

Polizei meldet auch mehrere Körperverletzungen

Aschaffenburg Sonntag, 18.06.2017 - 16:27 Uhr

Am Samstagabend, gegen 22.40 Uhr, kam es auf dem Aschaffenburger Volksfest zu einem Vorfall, bei dem ein Unbekannter im Bereich zwischen dem sogenannten „Freefalltower“ und dem Festzelt Reizgas oder Pfefferspray in die Menge sprühte.