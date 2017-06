Festgenommen: Mann entblößt Penis vor jungen Frauen

Gegen 22.00 Uhr befanden sich die drei 20-jährigen Frauen auf dem Nachhauseweg vom Volksfest, als sie auf der Willigisbrücke auf den zunächst unbekannten Mann trafen. Dieser entblößte plötzlich sein Geschlechtsteil und verschwand anschließend in Richtung des Festplatzes.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung fahndete die Aschaffenburger Polizei nach dem flüchtigen Täter. Nach kurzer Zeit nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen, auf den die Täterbeschreibung zutraf, vorläufig fest. Gegen den 29-Jährigen, der in Aschaffenburg wohnhaft ist, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Björn Schmitt, Polizei Unterfranken

Stadt Aschaffenburg

Reifen geplatzt - gegen Hauswand gefahren

Beim Befahren der Löherstraße kam der 73jährige Fahrer eines Opel Corsa am

Freitagabend mit dem linken Vorderreifen gegen eine dortige Verkehrsinsel. Durch diese

Berührung platzte der Reifen, der Fahrer verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug

und prallte gegen eine Hauswand. Als Folge dieses Zusammenstoßes entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Der Fahrer und sein ebenfalls im Auto

befindlicher Hund blieben unverletzt.



Rücksichtsloserer Fahrer in Aschaffenburg gestoppt

In der Nacht von Freitag auf Samstag stoppte eine Streifenbesatzung der Aschaffenburger

Polizei kurz nach 02:00 Uhr den 18jährigen Fahrer eines grauen Audi A 6 Avant in der

Friedrichstraße. Dieser hatte zuvor in der Darmstädter Straße die Besatzung eines

Fahrzeuges des BRK gefährdet, als er zu weit auf die Gegenfahrbahn kam. Das BRK

versuchte dem Fahrer zu folgen und konnte beobachten, wie dieser durch die Löherstraße,

Freihofsplatz und Herstallstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Fußgänger

hätten hier zur Seite springen müssen, um einen Unfall zu verhindern. In der

Löherstraße/Wermbachstraße sei es auch zu einem Beinahezusammenstoß mit einem Taxi

gekommen. Gegen den Fahrer des Audi ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs. Die Polizei bittet Zeugen, Passanten und Fahrzeugführer, die etwas

beobachtet haben oder selbst durch den rücksichtslosen Fahrstil gefährdet wurden, sich

unter: Tel.: 06021/857-2230 zu melden.



Buddhafigur beschädigt

In der Zeit von Donnerstagabend, 15.06.17, bis zum Freitagmorgen, 16.06.2017, wurde im

Ahornweg die Figur eines Buddah umgeworfen. Dabei brach die Hand der Figur ab und es

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro. Die 150cm hohe und 150Kg schwere

Figur stand dort in einer Hofeinfahrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel.: 06021/857-

2230 zu melden.



Volksfest: Mehrere Platzverweise und Gewahrsamnahmen

Auf dem Aschaffenburger Volksfest fielen am Freitag gleich mehrere Personen auf, denen

der Konsum von Alkohol offensichtlich nicht gut bekommt. U.a. urinierte ein 29jähriger im

Festzelt unter den Tisch und wurde dabei von der Bedienung beobachtet. Auf sein

Fehlverhalten angesprochen, reagierte der Mann nicht etwa einsichtig, sondern äußerst

aggressiv. Ihm wurde für die restliche Dauer des Volksfestes ein Platzverweis erteilt. Ein

18jähriger behinderte Einsatzkräfte während der Aufnahme eines Sachverhalts und pöbelte

lautstark herum. Auch für ihn ist das Volksfest vorzeitig beendet. Ein 20jähriger war zunächst

an einer Streitigkeit auf dem Volksfestplatz beteiligt. Gegenüber den eingesetzten Beamten

zeigte sich auch dieser äußerst aggressiv und unkooperativ. Ein normales Gespräch wollte

der stark alkoholisierte Mann nicht führen, mehrfach ausgesprochenen Platzverweisen kam

er nicht nach und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. So erging es auch

seinem 16jährigen Bruder, der gemeinsam mit einem 18jährigen Begleiter einem anderen

jungen Mann, im Laufe eines Streits, mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Die

Aschaffenburger Polizei gewährleistete mit ihrer dauerhaften Präsenz und Einsatz auf dem

Volksfest den Schutz aller friedlichen Besucher vor solchen Exzessen.



Streit auf McDonalds-Parkplatz

Freitagnacht kam es auf dem Parkplatz vor dem Mc-Donalds, in der Berliner Allee, zu einem

Streit zwischen einem 29jährigen und 22jährigen. Hierbei warf der 29jährige aus ca. 15

Meter Entfernung eine Bierflasche auf das Dach des Audi A 4 des 22jährigen

Fahrzeuglenkers, als dieser dort eingeparkt hatte. Am Pkw entstand hierdurch ein

Sachschaden von ca. 350,- Euro. Gegen den alkoholisierten Flaschenwerfer wurde nun ein

Ermittlungsverfahren wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung und

Sachbeschädigung eröffnet.



63jähriger bei Vermisstensuche aufgefunden

Am Freitagabend wurde ein 63jähriger Mann als vermisst gemeldet, welcher in einer

Aschaffenburger Einrichtung betreut wird. Der geistig behinderte Mann hatte sich

orientierungslos entfernt und war nicht zurückgekehrt. Der Mann wurde durch Kräfte der

Aschaffenburger Polizei, einen Hundeführer, einen Polizeihubschrauber und der Feuerwehr

Aschaffenburg gesucht. Während den laufenden Suchmaßnahmen wurden Passanten in der

Glattbacher Straße auf den Mann aufmerksam. Er konnte wohlbehalten seinen Betreuern

übergeben werden.



Kreis Aschaffenburg

Iphone 6 aus Pkw entwendet

MAINASCHAFF. Die 45jährige Fahrerin eines VW Golf parkte ihren Pkw Freitag, gegen

12:30 Uhr, vor dem Expert Klein, am Glockenturm in Mainaschaff. Sie hatte ihr graues

IPhone6S in dieser Zeit in der Mittelkonsole liegen lassen und ihr Fahrzeug nicht

verschlossen. Ein Langfinger nutzte die Gelegenheit und entwendete das Mobiltelefon. Die

Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel.: 06021/857-2230 zu melden.



Geld aus Kassen entwendet

KLEINOSTHEIM. In einem Geschäft in der Schillerstraße in Kleinostheim entwendeten

Unbekannte in der Zeit von Freitag 12:20 Uhr bis 13:30 Uhr ca. 500,- Euro aus den Kassen.

Zunächst stieg der oder die Täter von der Haaggasse kommend über den Zaun des

Anwesens. Durch ein gekipptes Fenster gelang es, ein weiteres Fenster zu öffnen und in das

Objekt einzudringen. Im Geschäft wurde dann das Geld aus zwei Kassen entwendet. Die

Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im relavten Zeitraum

wahrgenommen haben, sich unter Tel.: 06021/857-2230 zu melden.



Getankt ohne zu bezahlen

STOCKSTADT. Am Freitagabend, kurz vor 18:00 Uhr, betankte ein Mann seinen VW Gold in

Stockstadt. Allerdings zahlte der Mann seine Rechnung, in Höhe von 50,16 Euro, nicht und

fuhr einfach davon. Das Kennzeichen des Pkw ist bekannt und der Fahrzeuglenker selbst

auf den Videoaufzeichnungen zu sehen. Auf den Mann kommt nun, neben der o.g.

Tankrechnung, auch ein Ermittlungsverfahren wegen Tankbetrug zu.





Hinweise an die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Aschaffenburg