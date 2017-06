22-Jähriger in Aschaffenburg mit Messer verletzt

Nach eines vorangegangenen Streits waren sich die beiden jungen Männer gegen 22.00 Uhr in der Weißenburger Straße wieder begegnet. Dem Sachstand nach soll zunächst der Ältere mit einem Taschenmesser in der Hand auf seinen Kontrahenten zugelaufen sein. Der 18-Jährige lief in Richtung Main davon, wo sich die Beteiligten am Perth Inch erneut begegneten. Dort soll schließlich der Jüngere zu einem Messer gegriffen und dem 22-Jährigen eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt haben.

Nachdem sich die Auseinandersetzung offenbar zum Hauptbahnhof verlagert hatte, erfolgte der Notruf. Als die Beamten der Aschaffenburger Polizei eintrafen, wurde der Verletzte bereits vom Rettungsdienst erstversorgt. Er kam anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Gegen beide Kontrahenten wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung bzw. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg geführt.