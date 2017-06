Auto überschlägt sich auf A3 bei Strietwald: Zwei Schwerverletzte

Dacia wurde durch die Luft katapultiert

mit Bildergalerie

Aschaffenburg Sonntag, 11.06.2017 - 09:13 Uhr

Ein Unfall hat sich am frühen Sonntagmorgen auf der A3 bei Strietwald ereignet. Dabei wurde eine Ehepaar aus dem Raum Aachen schwer verletzt.