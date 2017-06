Schwerer Unfall auf B26 bei Stockstadt: 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Golf-Fahrer prallt gegen Lastwagen

Aschaffenburg Donnerstag, 08.06.2017 - 08:17 Uhr

Ein junger VW-Fahrer ist am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der B26 bei Stockstadt auf einen Lastwagen aufgefahren. Der 23-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen.