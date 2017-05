Feuer im Industriegebiet Alzenau-Süd

Eine rund 100 Meter hohe, weithin sichtbare dunkle Rauchwolke stieg am Sonntag, ab 17.20 Uhr aus dem Zentral-Lager der Firma Lidl auf. Unsere Reporter Stefan Gregor und Ralf Hettler berichten von etwa 100 Feuerwehrleuten im Einsatz, das THW ist ebenfalls an der Brandstelle. Alzenaus Bürgermeister Alexander Legler verschaffte sich vor Ort ein Bild von der Situation und verteilte Trinkwasser-Flaschen an die Feuerwehrleute. Auch der Leiter des Lidl-Zentrallagers, Stefan Zimmermann, traf rasch ein.Das Feuer war im Außenbereich des Lagergebäudes ausgebrochen. Gemeldet wurde es gegen 18.20 Uhr. Brandherde sind nach ersten Informationen unserer Reporter Paletten, Kunststoff-Container und Kunststoff-Müll. Deshalb die starke Rauchwolke, die sogar bis Großostheim und Aschaffenburg-Schweinheim zu sehen war. Ein Leser meldete sich per WhatsApp in unserer Redaktion, dass er die Säule sogar vom Frankfurter Flughafen aus gesehen habe.Unterdessen ist das Feuer unter Kontrolle, die Rauchsäule eingedämmt.Laut Feuerwehr gab es keine Gefährdung über die Rauchgase. Personen waren während des Feuers nicht in Gefahr.Der Schaden liegt vermutlich im hohen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei bittet weiterhin, dass Schaulustige den Bereich meiden. Es war deshalb zu erheblichen Behinderungen bei der Anfahrt der Rettungskräfte gekommen. Mittlerweile ist das Industriegebiet abgeriegelt.



In Kürze wird es hier eine Fotogalerie von unseren Reportern geben und eine Reihe mit Bildern, die unsere Leser mitunter aus erstaunlich weiter Ferne aufgenommen haben. Auch eine Video-Report ist in Vorbereitung.



