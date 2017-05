Polizei sucht weiter nach 16-Jähriger aus Goldbach

Am Main im Bereich der Aschaffenburger Ebertbrücke endet vorerst die Spur zu der Berufsschülerin.

Im aus dem Main gebaggerten Treibgut, das von der Schleuse Kleinostheim in Containern zu einem Entsorgungswerk nach Gemünden-Wernfeld (Kreis-Main-Spessart) transportiert wird, suchten Beamte am Freitagmorgen etwa eine Stunde lang nach Hinweisen auf die Vermisste. Offenbar zogen sie jedoch ohne Ergebnisse wieder ab. Auch in Aschaffenburg geht die Aktion weiter: Profitaucher der Bereitschaftspolizei aus Nürnberg bereiten sich derzeit auf einen Einsatz im Main vor. Sie sollen das Wasser noch einmal detailliert absuchen. Die Ermittler erhofften sich nach wie vor Spuren oder Anhaltspunkte, was sich ereignet haben könnte, sagte Michael Zimmer unserer Redaktion.

Als die 16-Jährige weder nach Hause kam, noch auf ihrem Handy zu erreichbar war, meldeten Angehörige sie am 4. Mai bei der Aschaffenburger Polizei vermisst. Die Schutzpolizei übernahm daraufhin die Ermittlungen (siehe Hintergrund). Bisher ist nach Behördenangaben bekannt, dass die Minderjährige, die mit ihrer Familie aus Syrien geflüchtet ist, in der Vergangenheit öfters von zu Hause ausgebüxt war. Jedoch ergaben sich bei den Bemühungen in den folgenden Wochen keine Ergebnisse und Mezgin Nassan kehrte nicht nach Hause zurück, so dass die örtliche Kripo den Fall übernahm. „Für die Kollegen steht der Fall an erster Stelle“, sagte Polizeisprecher Michael Zimmer unserer Redaktion. Am Montag veröffentlichte das Polizeipräsidium Unterfranken eine erste Mitteilung mit Foto zum Verschwinden der 16-Jährigen.

Zwei Tage darauf, am Mittwochnachmittag, wendete sich die Kripo, wo das Kommissariat für Kapitaldelikte mit dem Fall befasst ist, wiederum mit einem recht ausführlichen Flugblatt an die Öffentlichkeit: Es enthält ein Porträtbild der Jugendlichen, ein Foto von ihrem grün-braunen geblümten Dakine-Rucksack und einem dunkelblauen Peugeot. Zuletzt ist Mezgin Nassan im Stadtteil Leider gesehen worden. Dort besuchte sie die Berufsschule, wo Beamte am Mittwoch den Flyer verteilten und Schüler sowie Lehrkräfte befragten.

Zeitgleich startete eine großangelegte Suchaktion, an der sich laut Polizeisprecher Zimmer bis zu 70 Einsatzkräfte beteiligten und die bis 20 Uhr dauerte. Ein Polizeihubschrauber flog im Bereich der Ebertbrücke – auch an der Berufsschule – über den Main. Die Schüler beobachteten das Geschehen, zückten mitunter ihr Smartphone für Fotos und Videos. Das erinnert auch daran, wie ungewöhnlich es ist, dass das Handy einer Jugendlichen über Wochen abgeschaltet ist. Es könne „zwischenzeitlich auch nicht mehr ausgeschlossen werden, dass der 16-Jährigen etwas zugestoßen ist“, heißt es in der letzten Mitteilung der Polizei.

Die Hundestaffeln des BRK sowie der Operativen Ergänzungsdienste der Polizei beteiligten sich mit ihren Tieren an der Aktion. Mehrere Hunde hätten an einigen Stellen angeschlagen, sagte Zimmer auf Nachfrage unseres Medienhauses. Taucher der Feuerwehr glitten am Nachmittag ins Wasser. Die Polizei fuhr den Fluss mit einem Boot ab, das mit Sonar-Technik ausgestattet ist, die mit Schallimpulsen den Grund abtastet, um Gegenstände oder Personen unter Wasser zu orten. Einen Fund gab es bis zum Abend jedoch nicht.

Nina Lenhardt, Mitarbeit: Roman Grombach

Hintergrund: Wie die Polizei in Vermisstenfällen vorgeht

Wird ein Mensch als vermisst gemeldet, ist zunächst die Schutzpolizei zuständig. Je nach interner Klassifizierung laufen unterschiedliche Maßnahmen an. So wird im Allgemeinen bei Kindern, Senioren oder Kranken schneller eine größere Suchaktion gestartet als bei Jugendlichen, die öfters ausbüxen und erst seit kurzem verschwunden sind. Wie Polizeisprecher Michael Zimmer erläutert, wird zunächst im Umfeld eines Vermissten recherchiert und mögliche Aufenthaltsorte werden überprüft. Erst dann kommt eine Suche mit Großaufgebot infrage. Ist die Person nach spätestens vier Wochen nicht gefunden, übernimmt die Kripo den Fall. (nle)