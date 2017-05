Unfall bei Obernau: Fünf Verletzte

Gegen 15 Uhr wollte eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin von Obernau kommend in das Industriegebiet Bollenwald abbiegen. Ein hinter ihr fahrender VW Lupo - besetzt mit vier jungen Männern im Alter von 17 bis 19 Jahren - prallte mit großer Wucht in das Heck des Mercedes. Hierbei wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt, zwei der vier Insassen des Lupo entfernten sich anschließend von der Unfallstelle.Sie konnten kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen werden.Alle vier Insassen des Lupo wurden nach ersten Erkenntnissen ebenfalls leicht verletzt. Drei von ihnen wurden ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert.Da an der Unfallstelle nicht abschließend geklärt werden konnte, wer das Auto gefahren hatte, wurde der VW Lupo zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Staatsstraße war für rund eine Stunde komplett gesperrt.Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge einspurig vorbeifließen. Kurz nach 16.30 Uhr normalisierte sich die Verkehrslage wieder. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Insbesondere bittet die Polizei mögliche Unfallzeugen oder Ersthelfer unter der Rufnummerum Hinweise zum Vorfall.

mci/rah