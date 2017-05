Bessenbacher Feuerwehrmann stürzt bei Einsatz aus dem Wagen

Am Donnerstag, 18.05.17 hat ein Bessenbacher Feuerwehrmann bei einer Einsatzfahrt schwerste Verletzungen erlitten. Er musste mit einem Rettungshuschrauber in die Klinik gebracht werden.

Die Feuerwehren Bessenbach und Waldaschaff waren um 16.37 Uhr zu einer Rauchentwicklung am Schloss Weiler in Bessenbach alarmiert worden. In einer Linkskurve in der Ludwig-Straub-Straße öffnete sich aus bisher noch ungeklärter Weise die Tür des Mannschaftsraums des Feuerwehrwagens im hinteren, rechten Teil des Fahrzeuges.

Der 44 Jahre alte Feuerwehrmann stürzte aus dem fahrenden Wagen auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwerste Wirbelsäulen- und Kopfverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Das Feuerwehrfahrzeug wurde nach Rücksprache mit einem Sachverständigen und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg für die weiteren Ermittlungen des Unfallhergangs sichergestellt. Dabei muss geklärt werden, weshalb sich die Tür öffnete wie genau es zu dem Sturz aus dem fahrenden Fahrzeug gekommen ist.

Die beteiligten Feuerwehrleute wurden durch Notfallseelsorger betreut. Über den Gesundheitszustand des Feuerwehrmannes können wir keine Aussage treffen.



dc/Quellen: Pressemeldungen der Kreisbrandinspektion und der Polizei Aschaffenburg